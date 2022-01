RC Lens Mercato : Le RCL justifie la signature de Patrick Berg

Publié par ALEXIS le 12 janvier 2022 à 22:04

Le RC Lens s’est renforcé en recrutant Patrick Berg. En attendant d’autres arrivées, Oughourlian a justifié la signature du Norvégien.

RC Lens : Oughourlian, « le recrutement de Berg répond à un besoin sportif »

Seule recrue hivernale du RC Lens en date, Patrick Berg a disputé deux matchs avec les Sang et Or depuis sa signatture. La première, en coupe de France contre le LOSC (2-2, puis 4-3 au t.a.b) et la deuxième face au Stade Rennais (1-0) en Ligue 1. Contre Lille OSC, le milieu défensif était entré en jeu à la place Kevin Danso (75e). Lors de la confrontation avec le SRFC, il était encore sur le banc de touche au coup d’envoi. L’ex-capitaine de Bodo Glimt avait remplacé David Costa (70e). Après les premières prestations de l’international norvégien (9 sélections) avec le RCL, Joseph Oughourlian a justifié sa signature au club.

« Le recrutement de Patrick Berg vient en réponse à un besoin sportif à ce poste-là », a-t-il expliqué sur le site internet du Racing Club. « Il avait fait l’objet d’un suivi régulier par notre direction sportive et notre cellule de recrutement, qui ont démontré à bien des reprises leur précision dans le choix de nos recrues. J’espère donc que Patrick montrera, comme ses prédécesseurs, l’étendue de ses qualités », s’est réjoui le président des Artésiens.

Le RCL redevenu attractif depuis son retour en L1 !

Le dirigeant a mis l’accent sur le côté attractif du RC Lens depuis son retour en Ligue 1 en 2020. Selon Joseph Oughourlian la signature de Berg « confirme un renouveau de l’attractivité de Lens », club qui « parvient à séduire de plus en plus de joueurs internationaux ». Rappelons que la direction lensoise a réussi à attirer des joueurs internationaux : Gaël Kakuta (RD Congo, 12 sélections), Seko Fofana (Côte d’Ivoire, 4 sélections), Przemyslaw Frankowski (Pologne, 22 sélections), Facundo Medina (Argentine, 2 sélections) ou encore Wuilker Fariñez (gardien de but de la sélection du Vénézuéla, 35 sélections).