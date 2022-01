OL Mercato : L'Olympique Lyonnais tient le remplaçant de Juninho ?

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 01:24

Aulas n’a toujours pas remplacé Juninho au poste de directeur sportif de l' OL. Une ancienne gloire du club confirme qu’elle a été sondée.

OL : Juninho et Ponsot ont sondé Sidney Govou

Juninho a quitté l’ OL avant son contrat qui allait jusqu’en juin 2022. Il a justifié son départ par une grosse fatigue. Pour remplacer le directeur sportif, le président de l’Olympique Lyonnais prend son temps. Sa priorité ? Se concentrer sur le mercato actuel, avec l’appui de Vincent Ponsot (Directeur général du Football) et de Bruno Cheyrou (conseiller technique et directeur du recrutement).

Dans des propos tenus sur le plateau du Late Football Club sur Canal +, Sidney Govou a confirmé avoir été sondé par Juninho, puis par Vincent Ponsot pour intégrer la cellule recrutement des Gones. « Oui, j'ai eu l'occasion de discuter avec Vincent Ponsot. […] Juninho m'avait un peu sondé pour savoir si je voulais travailler avec lui, je lui avais répondu : ‘’pourquoi pas’’ », a expliqué l’ancien milieu offensif de l’ OL.

Mais de quoi ce dernier et le dirigeant de Lyon ont-ils parlé concrètement ? Pourquoi les discussions ne sont pas allées plus loin ou n’ont pas abouti à une signature ? « Vincent Ponsot m'a demandé de faire une proposition sur ce que je voulais faire, toutefois on a vite compris que ce que je voulais faire et ce qu'ils voulaient que je fasse, ce n'était pas la même chose », a expliqué Sidney Govou.

Sidney Govou au poste de directeur sportif ?

Après avoir été approché pour la cellule de recrutement de l' OL, l’ancien Tricolore (50 sélections, 10 buts) est-il dans les plans d'Aulas pour le poste de Juninho ? Aucune certitude pour l'heure ! Govou (42 ans) serait-il intéressé par le poste de Directeur sportif ? Pourquoi pas ? Pour mémoire, Sidney Govou a défendu les couleurs lyonnaises entre 1999 et 2010. Il a donc joué avec Juninho, qui lui, a passé 8 saisons de suite (2001-2009) au sein de l'équipe de la capitale des Gaules. Pour l'heure, le joueur formé à Lyon et retraité depuis l'été 2017 est consultant sur la Chaîne cryptée Canal+.