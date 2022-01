ASSE : Les Verts encore sanctionnés par la LFP après Nantes

Publié par Ange A. le 13 janvier 2022 à 06:04

L’ ASSE en a pris cher auprès de la LFP après les événements survenus lors de la réception du FC Nantes le 22 décembre dernier.

L’ ASSE encore sanctionnée par la LFP

Encore une mauvaise nouvelle pour l’AS Saint-Étienne. Mercredi, la Commission de discipline de la LFP a de nouveau décidé de sanctionner l’ ASSE. La Ligue a statué sur le comportement des supporters de Saint-Étienne lors de la réception du FC Nantes à Geoffroy-Guichard. Les supporters stéphanois s’étaient de nouveau illustrés par l’usage d’engins pyrotechniques. En raison de cet usage, le club vent d’écoper de nouvelles sanctions de la part de la Ligue. Laquelle a décidé d’infliger une amende 60 000 euros aux Verts et un et huis clos total, avec sursis, à domicile. Les fans de Sainté devront donc se montrer sages ce samedi avec la réception du RC Lens au Chaudron (17h).

La grosse colère des supporters de Saint-Étienne

Les supporters de l’AS Saint-Étienne font particulièrement parler cette saison. Les Magic Fan, une association des supporters de l’ ASSE, ont récemment fait savoir qu’ils allaient boycotté les prochains matchs du club à domicile. Ceci pour protester contre le retour des jauges dans les stades. De même, les fans des Verts ne manquent pas souvent d’exprimer leur courroux envers la direction du club. Lors de la réception d’Angers le 22 octobre, ils avaient retardé le coup d’envoi de la rencontre en lançant des fumigènes sur la pelouse. Ceci pour exiger le départ Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer, les co-présidents stéphanois, et la démission de Claude Puel. Si le dernier cité a finalement été remercié, les deux présidents de Sainté sont encore aux affaires. La faute à un dossier de vente encore loin de son épilogue. Jusqu’ici aucun candidat n’a donné des garanties nécessaires pour la cession du club ligérien.