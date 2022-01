OL Mercato : 4M€, Aulas résiste à un cador pour Emerson

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 12:54

L’ OL résiste pour Emerson. C’est désormais confirmé que le club rhodanien a repoussé une offre de 4 M€ de Chelsea pour le défenseur.

Chelsea tente de récupérer Emerson Palmieri cet hiver à l’ OL, alors qu’il est prêté au club de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Pour se donner les moyens de pouvoir rapatrier le défenseur, le club de Prenier League a proposé un chèque de 4 M€ à l’Olympique Lyonnais. Une offre refusée par le président Jean-Michel Aulas, comme le confirme The Athletic.

L’équipe de l’ OL est qualifiée pour les 8es de finale de Ligue Europa. Et Peter Bosz a besoin des services de l’international italien pour remonter au classement de la Ligue 1 (Lyon étant actuellement 11e), mais aussi pour aller le plus loin possible en coupe d’Europe. En effet, Emerson Palmieri est un joueur important des Gones. Il a été titulaire 15 fois lors des 16 matches disputés en Ligue 1 cette saison.

Chelsea cherche le remplaçant de Ben Chilwell

À Chelsea, Thomas Tuchel cherche un arrière latéral gauche pour prendre la place de Ben Chilwell, blessé et indisponible pour le reste de la saison. À défaut de récupérer le N°3 de Lyon, le manager général des Blues explore d’autres pistes, notamment celle menant vers Kenedy pour se renforcer, avant le 31 janvier, date de clôture du marché hivernal. Comme Emerson, ce dernier appartient aussi à Chelsea, mais il est prêté à Flamengo (Brésil).

À noter que le club londonien joue sur plusieurs tableaux cette saison. Il vient de se qualifier pour la finale de la League Cup. Il est en course en Premier League (actuel 2e) pour le titre, en 8e de finale de la Ligue des champions, au 4e tour en FA Cup et qualifié pour la Coupe du monde des clubs en février.