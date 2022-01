OGC Nice Mercato : Le Gym passe à l'attaque pour un crack argentin

Publié par Thomas le 13 janvier 2022 à 10:54

Désireux de se renforcer cet hiver, l' OGC Nice est passé à l'offensive cette semaine pour enrôler une sensation de River Plate.

OGC Nice Mercato : Julian Alvarez en ligne de mire

Il est fort probable que son nom vous soit familier. Et pour cause, Julian Alvarez, du haut de ses 21 ans, affole la planète football, où plusieurs clubs mènent une lutte acharnée pour l’enrôler. Parmi ces prétendants, se trouvent notamment Naples, Manchester United et même l’Olympique de Marseille, qui, sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, s’était positionné pour le récupérer cet été. Seulement, si l’ OM semblait un temps être le seul club français sur le dossier, le club s’est rapidement fait rejoindre par une autre grosse écurie de Ligue 1, l’ OGC Nice.

Les Aiglons, tonitruants lors du dernier mercato, ne se ferment pas à l’idée de réaliser un ou deux gros coups au mois de janvier, notamment en attaque. Selon le média Olé, le club azuréen a récemment formulé une offre à River Plate pour son fantastique attaquant. Christophe Galiter rêverait d’associer Alvarez au duo Gouiri-Dolberg, très prolifique depuis le début de saison.

Mais les Niçois ne sont pas seuls, selon le média argentin. D’autres grosses écuries auraient également fait une proposition pour le joueur, le SSC Napoli et l’Atalanta Bergame. Seulement, toutes ces offres seraient inférieures aux 20 millions d’euros demandés par River Plate, montant de la clause libératoire du joueur. Son agent se trouverait actuellement en Europe pour négocier avec un bon nombre de clubs.

Alvarez, révélation 2021

Encore inconnu en Europe la saison dernière, Julian Alvarez a signé en ce début de saison. Une montée en puissance folle, faisant de lui l’un des attaquants les plus convoités dans le monde à l’heure actuelle. Auteur de 18 buts et 6 passes décisives en 21 matches, l’Argentin est à un pas de quitter l’Amérique du Sud pour se confronter aux cadors d'Europe. Un super coup à jouer pour l’ OGC Nice donc, qui a en plus vu récemment l’ OM se tourner vers la piste Bakambu en attaque, leur laissant donc le champ libre en France sur le dossier.