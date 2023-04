Publié par Timothée Jean le 06 avril 2023 à 18:13

En fin de contrat avec l’ OM, Alexis Sanchez pourrait aller ailleurs dès cet été. River Plate est présenté comme une destination susceptible de l’accueillir.

Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez est venu apporter son expérience du très haut niveau à l’Olympique de Marseille, mais également ses qualités de buteur. Et l’international chilien s’est rapidement imposé au sein de l’effectif. En 35 rencontres disputées, toutes compétitions confondues cette saison, il a déjà inscrit 16 buts sous ses nouvelles couleurs. Un bilan plutôt honorable pour un joueur de 34 ans.

Au-delà de ses statistiques, son professionnalisme et son exemplarité sont aussi très appréciés à l’ OM. Ses dirigeants, son entraîneur et ses partenaires se montrent très élogieux envers Alexis Sanchez, dont le contrat expire en juin prochain. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, l’ancien joueur du Barça sera libre de signer où il le souhaite dès cet été. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir.

OM Mercato : Javier Saviola milite pour un retour d'Alexis Sanchez à River Plate

Récemment, la presse espagnole a révélé un intérêt de River Plate pour Alexis Sanchez. L’ancien attaquant d’Arsenal pourrait donc retourner dans un club où il a déjà évolué de 2007 à 2008. Interrogé sur ce dossier, Javier Saviola a clairement ouvert la porte à un retour d’Alexis Sanchez en Argentine. Cette gloire du football argentin assure d’ailleurs que le buteur de l’ OM est très apprécié à River Plate.

« Revoir Alexis Sanchez à River Plate ? Oui bien sûr. Tous les grands joueurs peuvent revenir. Alexis était là et il sait comment pensent les gens de River Plate. Je l'ai apprécié durant toute sa carrière et nous avons souvent souffert avec l'Argentine durant la Copa America. Alexis est un très grand joueur. Je souhaite qu'il continue plus longtemps », a déclaré Javier Saviola dans une interview accordée à RedGoal.

Pour l’heure, Alexis Sanchez reste indispensable à l’ OM qui n’a pas l’intention de perdre un tel atout offensif. Les dirigeants marseillais auraient déjà entamé des négociations afin de prolonger son contrat. Le principal concerné s’est aussi dit prêt à prolonger son bail avec l' OM, même s’il souhaite obtenir quelques garanties avant d’apposer sa signature.