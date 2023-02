FC Barcelone Mercato : Un champion du monde visé par le Barça

Publié par Jules le 28 février 2023 à 00:23

Éliminé de la Ligue Europa par Man United, le FC Barcelone va tenter de se relancer la saison prochaine, et viserait un champion du monde.

Auteur d'une belle saison en championnat cette saison, le FC Barcelone a pourtant eu du mal à s'imposer en Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, au début de la saison, ou en Ligue Europa plus récemment. Ainsi, Xavi devrait faire quelques réajustements dans son effectif en vue de la saison prochaine. Une saison durant laquelle les Blaugranas auront à cœur de faire bien mieux que cette saison sur la scène continentale.

Pour le moment, le FC Barcelone va surtout pouvoir se reconcentrer sur le championnat, où les Blaugranas ont de grandes chances de s'imposer et de soulever le trophée en fin de saison. En plus de ça, il reste également la possibilité de remporter la Coupe du Roi, mais pour ça, il faudra vaincre le Real Madrid cette semaine. Quoi qu'il en soit, le Barça devrait se renforcer cet été, et plusieurs pistes sont déjà évoquées pour venir garnir les rangs de l'écurie catalane en vue de la saison prochaine.

FC Barcelone Mercato : Le Barça cible Julian Alvarez pour cet été

Arrivé à Manchester City cet été, après avoir signé son contrat, il y a un peu plus d'un an, Julian Alvarez n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au sein du club anglais. Pour ne rien arranger, l'arrivée d'Erling Haaland a bouché encore un peu plus l'horizon à l'international argentin (19 sélections), qui a notamment remporté la Coupe du monde avec l'Albiceleste. Cependant, un départ de l'attaquant n'est pas à exclure pour l'ancien buteur de River Plate, et le FC Barcelone serait sur les rangs.

À en croire les informations du journaliste argentin César Luis Merlo de TyC Sports, Julian Alvarez pourrait être prêté par Man City l'été prochain, et le FC Barcelone serait l'un des clubs qui pourrait récupérer le joueur en cas de départ.