Publié par Timothée Jean le 20 avril 2023 à 01:05

En fin de contrat avec l’ OM au mercato estival, Alexis Sanchez pourrait rejoindre River Plate. La direction de l’OM s’est exprimée sur ce dossier.

En juillet dernier, la direction de l’Olympique de Marseille réalisait un très gros coup sur le marché des transferts en recrutant Alexis Sanchez. Accueilli en rockstar par les supporters olympiens, l’international chilien devait rapidement répondre aux attentes du public marseillais. Et l’attaquant de 34 ans n’a pas déçu.

Arrivé libre après son départ de l'Inter Milan, Alexis Sanchez réalise une aventure remarquable à l’ OM avec un total de 16 buts inscrits en 37 matches toutes compétitions confondues. Son efficacité et ses efforts constants font beaucoup de bien à son équipe. Des dirigeants aux supporters, tous sont unanimes sur le sujet, l’ancien Barcelonais est incontestablement le meilleur joueur de Marseille cette saison.

Toutefois, son aventure sur la Canebière risque d’être de courte durée et pour cause, Alexis Sanchez, qui s'était engagé pour un an lors de son arrivée l’été dernier, n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin prochain. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, il quittera gratuitement le navire marseillais. Une destination se dégage déjà pour l’accueillir.

OM Mercato : Marseille dément un départ d’Alexis Sanchez

En Argentine, les journalistes sont en tout cas convaincus qu'Alexis Sanchez ne prolongera pas à l’ OM. L’attaquant chilien aurait même donné son feu vert pour rejoindre River Plate, club dont il a porté les couleurs de 2007 à 2008 avant de poursuivre sa carrière en Europe. Une rumeur grandissante vite démentie par le club phocéen.

La Minute OM assure en effet que les dirigeants marseillais réfutent toutes les rumeurs d’un départ d’Alexis Sanchez en Argentine. Les négociations entre les différentes parties pour le renouvellement de son bail ont déjà débuté, même si rien n’a été acté dans ce dossier. Les dirigeants de l’ OM sont très optimistes concernant l’issue des discussions et savent que les choses se feront aux moments voulus. D’autant plus que le principal concerné a déjà indiqué qu’il était prêt à prolonger.