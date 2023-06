Harry Kane agite déjà le mercato d'été. Suivi avec intérêt par le Real Madrid, l'attaquant anglais aurait dit non au Bayern Munich, qui a tenté de le recruter.

Mercato : Harry Kane ne veut pas aller au Bayern

Le Bayern Munich en avait fait sa cible numéro 1. Harry Kane ne rejoindra pas le Bayern Munich. D'après les informations de Bild, le joueur de Tottenham a refusé de rejoindre le champion d'Allemagne. Un coup dur pour les Bavarois, qui en avaient fait leur priorité absolue au poste de numéro 9.

L'équipe entraînée par Thomas Tuchel cherche à tout prix à avoir un grand attaquant pour la saison prochaine. Les dirigeants n'ont jamais remplacé Robert Lewandowski, parti au Barça l'été dernier, et cette absence de poids se fait ressentir en attaque. Les décideurs du Bayern Munich suivent également les pistes qui mènent à Randal Kolo Muani et Julian Alvarez.

Les Munichois ne veulent pas trop dépenser cet été après avoir beaucoup acheté lors des derniers mercatos. Harry Kane était ciblé mais les dirigeants des Spurs en demandent 115 millions d'euros, ce qui aurait sans doute été trop cher pour les Bavarois d'après le journal allemand.

Le Bayern espère le recruter libre

Les dirigeants du Bayern Munich ont toujours l'espoir de recruter Harry Kane, à l'été 2024. Le joueur est en fin de contrat dans 1 an et pourrait donc être libre de rejoindre le club qu'il souhaite. Mais cette situation est quasiment inéspérée puisque le joueur a déjà dit non au Bayern cette année et privilégierait d'autres clubs pour son avenir. Son choix se porterait sur Manchester United.

A Tottenham depuis 11 ans, Harry Kane intéresse également le Real Madrid. Il souhaite absolument partir, mais peu de clubs semblent prêts à débourser la somme demandée par Tottenham. Cette saison, le capitaine des Three Lions a inscrit 30 buts en Premier League malgré la 8ème place de son équipe en championnat.