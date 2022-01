ASSE : Nouveaux indices de Dupraz sur le mercato de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2022 à 16:24

L’ ASSE va rejouer en Ligue 1, samedi, contre le RC Lens. Avant ce match, Pascal Dupraz a fait un nouveau point sur le mercato.

ASSE : Dupraz, « on est au point mort sur le dossier d'un attaquant »

Pascal Dupraz espère encore d’autres renforts dans ce mois de janvier afin de tenter de maintenir l’ ASSE en Ligue 1 d’ici la fin de la saison. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne a quatre nouveaux joueurs dans son effectif : Joris Gnagnon et Bakary Sako sont arrivés libres et se sont engagés pour six mois. Quant à Paul Bernardoni (gardien de but) et Sada Thioub (ailier droit), ils sont prêtés par Angers SCO jusqu’à la fin de la saison. Mais ce n’est pas fini pour le marché des Stéphanois. Leur coach veut encore un défenseur central, un arrière latéral et un avant-centre.

« On est au point mort sur le dossier d'un attaquant », a-t-il fait savoir en conférence de presse d’avant-match. Il s'agit très probablement de Jean-Philippe Mateta de Mayence prêté à Crystal Palace jusqu'en juin 2022. « Mais les forces vives du club se bougent pour présenter un recrutement décent à la fin du mois de janvier. Pour l'instant, rien n'est probant », a indiqué le successeur de Claude Puel, tout en précisant : « On a défini des critères de recrutement et il faut que l'on s'y tienne. »

Pascal Dupraz évoque la forme de Bernardoni et Thioub

Pascal Dupraz s’est également prononcé sur la forme actuelle des renforts arrivés du SCO Angers. « Pour ce qui est de Sada Thioub, il y a un manque de compétition, mais c'est déjà beaucoup mieux. Pour Paul Bernardoni, il avait des soucis de santé et tout ceci est derrière lui », a-t-il rassuré. Le technicien de 59 ans s’est aussi réjoui du retour progressif du portier blessé en décembre (entorse du ligament latéral interne du coude gauche), Étienne Green (21 ans) et de Romain Hamouma, actuellement en phase de reprise.