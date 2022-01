ASSE Mercato : Bernardoni, le portier idéal pour le maintien en L1 ?

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2022 à 16:12

L’ ASSE a officialisé la signature de Paul Bernardoni. Est-il venu pour le sauvetage ou pour enclencher le transfert d’Étienne Green ?

ASSE Mercato : Alonzo, « Green peut te ramener autant de points que Bernardoni »

En l’absence d’Etienne Green (21 ans) blessé et indisponible jusqu’en février, l’ ASSE a recruté Paul Bernardoni. Il est prêté par Angers SCO pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison. Dans ses impressions sur la signature du portier de 24 ans, Pascal Dupraz a précisé qu’il sera le N°1 dans les perches de l’AS Saint-Étienne. Du coup, Etienne Green va se retrouver sur le banc quand il reviendra de blessure. Une décision critiquée par Jérôme Alonzo.

« Sportivement parlant, Etienne Green peut te ramener autant de points que Paul Bernardoni. Il a fait de sacrés matchs dans une situation compliquée sur le plan psychologique », a fait remarquer dans le quotidien Le Progrès. L’ancien gardien de but de l’ ASSE (1997-2001) est également revenu sur le limogeage de Stéphane Ruffier le 4 janvier 2021. Il estime que Claude Puel (le manager général d'alors) et la direction stéphanois se sont trompés en virant le portier qui avait été titulaire indiscutable 9 saisons consécutives depuis 2011.

« Ruffier n’était pas fini du tout. […] Son départ est la plus grande aberration que j’ai pu voir ces dix dernières années. Se séparer d’un gardien qui ramenait 10 points en moyenne par saison, constitue une erreur impardonnable. Depuis ce jour-là, il y a eu Jessy Moulin, Étienne (Green), mais rien de la trempe de Stéphane », a-t-il martelé.

Le transfert d'Etienne Green dans les tuyaux à l'AS Saint-Étienne ?

Green est certes blessé, mais l’arrivée de Bernardoni préparerait en effet son prochain transfert. L’ ASSE doit poursuivre l’encadrement de sa masse salariale, mais aussi faire des ventes pour renflouer ses comptes. Le jeune gardien de but formé au club devrait donc être sacrifié comme William Saliba en 2019 et comme Wesley Fofana en 2020. Il plait à des clubs anglais et la direction des Verts attend une offre intéressante pour le transférer, comme le confirme Evect.

L’international Espoir anglais vaut au moins 10 M€ sur le marché d'après l’estimation de Transfermarkt, mais l’ ASSE pourrait le céder à plus de ce montant, vu le gros portefeuille des équipes anglaises qui sont à ses trousses.