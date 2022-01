PSG Mercato : Zidane arrive, Pochettino ne se fait plus d’illusion

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2022 à 21:24

Zinédine Zidane est annoncé à la place de Mauricio Pochettino au PSG. Selon Mathieu Bodmer, l’entraîneur argentin est en bien conscient.

Pochettino « sait que son aventure va se terminer au PSG »

Présent sur le plateau de l’émission « Rothen s'enflamme » sur RMC Sport, Mathieu Bodmer est monté au créneau pour les jeunes du Paris Saint-Germain. Pour l’ancien milieu de terrain des Rouge et Bleu, dans la mesure où l’ancien manager de Tottenham sait qu’il ne va pas poursuivre sur le banc du PSG la saison prochaine, autant mettre ses idées en place en faisant confiance aux jeunes comme Edouard Michut et Xavi Simons.

« Les jeunes doivent avoir du temps de jeu, parce qu’ils sont performants. Ce n’est pas pour leur faire plaisir. Ils t’apportent quelque chose », a expliqué Mathieu Bodmer avant de lancer : « Pochettino, il sait que son aventure va se terminer au PSG. Autant mourir avec ses convictions. Que peut-il lui arriver ? »

Poursuivant, le consultant de RMC a conseillé au PSG d’intégrer pleinement Michut et Simons à l’équipe première de Pochettino afin de convaincre les autres Titis encore réticents à signer pro avec leur club formateur. Concernant l’avenir de Mauricio Pochettino, son nom est de plus en plus associé à Manchester United en cas d’arrivée de Zinédine Zidane.

PSG Mercato : Pochettino va succéder à Rangnick à Man United

Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, le technicien argentin serait dans la ligne de mire du Qatar qui rêve de Zinédine Zidane sur le banc du PSG.

Interrogé sur la situation de Pochettino, le journaliste Julien Laurens a ouvertement assuré que Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine et qu’il aimerait remplacer Ralf Rangnick à Manchester United.

« Pour moi, c'est le scénario le plus probable. Mauricio Pochettino veut aller à United - c'est toujours le poste de ses rêves. Même sans Ed Woodward maintenant, il est toujours numéro 1 sur la liste des candidats à venir la saison prochaine, avec Erik Ten Hag, mais je pense que Pochettino est au-dessus de Ten Hag pour de nombreuses raisons. Je pensais qu'il partirait (NDLR du PSG) quand Ole Gunnar Solskjaer a été limogé et je pense que cela aurait pu facilement se produire aussi, mais maintenant je pense que l'été est le scénario probable, c'est sûr », a indiqué le correspondant des médias ESPN, RMC Sport et BT Sport sur le podcast The Transfer Talk de Sky Sports.