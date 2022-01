Stade Rennais : Une terrible nouvelle tombe au SRFC avant Bordeaux

Publié par Thomas le 14 janvier 2022 à 19:31

Auteur d'un début d'année compliqué, le Stade Rennais a reçu une très mauvaise nouvelle, à quelques jours du match SRFC-Bordeaux.

SRFC : Rennes sans son maître à jouer contre Bordeaux

Décidément, les déconvenues s’enchaînent du côté du Stade Rennais. Après plusieurs cas de Covid-19 décelés dans l’enceinte du club ce début d’année, les Bretons devront se passer de l'un de leurs meilleurs joueurs ce week-end contre le FCGB. En quête d'un premier succès cette année, les Rouge et Noir devront en effet composer dimanche sans Flavien Tait, de nouveau blessé.

Ce vendredi en conférence de presse, Bruno Genesio a annoncé la mauvaise nouvelle aux journalistes, indiquant une gêne importante aux adducteurs. " Flavien a une douleur aux adducteurs qui ne lui permettra pas d’être dans le groupe. Il a passé des examens ce (vendredi) matin, j’attends le retour du médecin pour savoir la nature exacte et la durée de son indisponibilité ", a expliqué le coach du SRFC. Pour rappel, le milieu de terrain avait connu une absence de près d’un mois entre novembre et décembre pour une gêne tenace à la hanche.

Un manque préjudiciable pour le Stade Rennais

L’annonce du forfait de Flavien Tait, qui plus est, pour une durée encore inconnue, a de quoi contrarier les plans de Bruno Genesio. Et pour cause, l’ancien angevin était devenu incontournable dans l’effectif du Stade Rennais depuis la reprise. Très bon avec et sans le ballon, le milieu de 28 ans s’était vu décerner les clés de l’entrejeu ces derniers mois, menant son équipe à des succès probants comme face à Lyon (le 7 novembre) ou Montpellier (le 20 novembre).

Son absence en décembre s’est grandement fait ressentir, avec deux défaites en 3 matches, alors que le club sortait d’une série de 13 matches sans défaites (dont 10 victoires). Son absence devrait être compensée par Baptiste Santamaria contre les Girondins de Bordeaux.

Compo probable du SRFC contre le FCGB :

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : L. Assignon, W. Omari, L. Badé, B. Meling

Milieux de terrain : J. Martin, B. Santamaria, L. Majer

Attaquants : M. Terrier, G. Laborde, J. Doku