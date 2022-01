PSG Mercato : Paul Pogba, une nouvelle confirmation de taille !

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 07:01

Libre en fin de saison, Paul Pogba n’a pas prolongé à Manchester United et le PSG veut en profiter pour le récupérer. L’affaire se précise.

Paul Pogba très intéressé par une arrivée au PSG

À la recherche d’une pointure au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain se rapprocherait sérieusement de Paul Pogba. En fin de contrat à Manchester United, l’international français est annoncé dans le viseur de plusieurs autres cadors européens, notamment le Real Madrid, la Juventus Turin et le FC Barcelone, mais accorderait sa priorité aux Rouge et Bleu. En effet, le journal Le Parisien confirme ce vendredi que le PSG a un réel avantage sur les autres prétendants du joueur de 28 ans puisqu’une signature dans l’équipe de Mauricio Pochettino intéresserait le principal concerné. « Paul Pogba, formé à Roissy-en-Brie et Torcy (Seine-et-Marne), est courtisé par les meilleurs clubs de la planète. Dans une situation contractuelle identique à celles de deux autres tauliers chez les Bleus, Hugo Lloris et Kylian Mbappé, le milieu international (89 sélections, 11 buts) va devoir faire un choix. Selon nos informations, la « Pioche » est très tentée par un retour en Île-de-France en rejoignant le PSG », explique le quotidien régional. Une tendance confirmée par l’un de ses proches, Patrice Evra, ancien joueur des Red Devils.

PSG Mercato : Patrice Evra connaît le verdict pour Pogba

De retour en juillet 2016 en provenance de la Juventus Turin contre un chèque de 105 millions d’euros, Paul Pogba ne devrait pas s’éterniser à Manchester United. Alors que sa dernière saison chez les Red Devils ne se passe pas bien, le Champion du monde 2018 s’éloignerait de plus en plus d’une prolongation, comme l’a expliqué Patrice Evra ce vendredi dans les colonnes de L’Équipe.

« Paul ne se sent pas aimé en Angleterre, notamment de la part des anciens joueurs. Beaucoup de gens estiment qu'il pourrait faire mieux (sur le terrain), mais je vois aussi beaucoup d'acharnement gratuit par rapport à ses coupes de cheveux ou ses habits. Et c'est devenu banal quand il fait un gros match, on a l'impression que les gens attendent qu'il se casse la gueule. Aujourd'hui, quand il joue en équipe de France, c'est comme une bouffée d'air frais pour lui et une fois qu'il retourne à Manchester, les problèmes recommencent », a confié l’ancien défenseur de l’OM. Natif de Lagny-sur-Marne, Pogba pourrait ainsi débarquer dans la capitale française pour défendre les couleurs du PSG à compter de la saison prochaine. Affaire à suivre…