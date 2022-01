Bordeaux Mercato : Crise, Pektovic tranche pour Koscielny !

Publié par Ange A. le 15 janvier 2022 à 06:01

Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic s’est exprimé sur la récente mise à l’écart de Laurent Koscielny, son capitaine.

Laurent Koscielny conforté par Vladimir Petkovic à Bordeaux

En fin de contrat chez les Girondins de Bordeaux, Laurent Koscelny pourrait quitter le club dès cet hiver. Dans un récent entretien à Sud Ouest, Gérard Lopez avait jeté un froid sur le futur du défenseur central âgé de 36 ans. Le président du FCGB indiquait notamment que le capitaine du club au scapulaire allait partir au courant du mois de janvier. Dans ce sens, le défenseur central avait été mis à l’écart, bien qu’il continue de s’entraîner avec le reste du groupe. Alors qu’il est poussé vers la sortie par son président, le défenseur central bénéficie du soutien de son entraîneur. Lequel l’a conforté dans son rôle de leader de son effectif.

« Laurent est le capitaine n°1 de l’équipe, suivi de Benoît [Costil] et Jimmy [Briand] […] Pour nous, c’est clair, le capitaine était et est toujours Koscielny. Nous verrons ensuite qui est disponible pour décider. Laurent et le club doivent régler ce problème le plus rapidement possible », a confié l’entraineur bordelais en conférence de presse.

Vers un bras de fer entre Koscielny et Bordeaux ?

Conforté par son entraîneur mais poussé vers la sortie par son président, Laurent Koscielny se retrouve dans une posture inconfortable. À quelques mois de la fin de son contrat, l’international tricolore (51 sélections/1 but) n’entend pas quitter le navire bordelais cet hiver. L’ancien Gunner considère la décision de Gérard Lopez comme « un bon poing dans le visage ». Il compte désormais se battre pour arriver au terme de son contrat avec le FCGB. « Mais je suis un combattant, je continuerai à me battre et à faire ce qu’il faut pour rester à haut-niveau et aider le collectif afin que l’équipe ait les meilleurs résultats possible », a-t-il assuré dans les colonnes de L’Équipe.