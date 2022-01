Girondins de Bordeaux Mercato : Un gros départ confirmé au FCGB

Publié par Ange A. le 13 janvier 2022 à 00:44

Président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a indiqué qu’un important départ allait survenir au FCGB durant le mercato d’hiver.

Gérard Lopez annonce un départ chez les Girondins de Bordeaux

Sauf surprise, les Girondins de Bordeaux vont libérer un cadre d’ici la clôture du mercato d’hiver. En fin de contrat en juin prochain, Laurent Koscielny va quitter les Girondins au cours du mercato de janvier. Une tendance confirmée ce mercredi par Gérard Lopez. Interrogé par Sud Ouest, le président du FCGB indique le défenseur central âgé de 36 ans ne terminera pas la saison sous le maillot marine et blanc. « La décision a été prise à l'issue d’une réflexion qui ne date pas d’hier, elle a juste été avancée. On n’attaque pas le joueur ou la personne. Mais il est acté que Laurent ne terminera pas la saison avec nous et qu’il quittera le club en janvier », assure le dirigeant bordelais dans sa sortie.

Les raisons de la mise à l’écart de Laurent Koscielny

Arrivé en août 2019 en provenance d’Arsenal, Laurent Koscielny est le capitaine des Girondins de Bordeaux. L’international tricolore (51 sélections/1 but) dispose également du plus gros salaire de l’effectif professionnel du FCGB. Ses émoluments annuels en Gironde sont estimés à 3 millions d’euros. Pour autant, Gérard Lopez assure que les raisons de ce départ anticipé de Koscielny sont autres qu’économiques. « C’est une décision prise pour des raisons d’orientation stratégique […] Ce n’est pas pour des raisons économiques puisqu’il a un contrat, cela ne nous fera pas gagner quoi que ce soit. Ce sera fait en bonne intelligence, dans le respect du joueur et de son contrat », confie le président des Girondins qui entend « faire monter en responsabilités d’autres joueurs ».

Annoncé sur le départ, l’ancien Gunner avait déjà disputé 11 matchs (935 minutes) et délivré une passe décisive cette saison. Le journal régional note qu’il continue de s’entraîner avec le reste du groupe. Mais ses chances de figurer parmi les joueurs convoqués pour le déplacement à Rennes dimanche sont maigres.