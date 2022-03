Bordeaux Mercato : Un gros retour confirmé chez les Girondins

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 08:55

Gérard Lopez a fait une importante annonce concernant Laurent Koscielny, dont le contrat avec les Girondins de Bordeaux a été résilié.

Nouvelle mission pour Laurent Koscielny à Bordeaux

Gérard Lopez connaît un début de mandat compliqué chez les Girondins de Bordeaux. Sur le plan sportif, le FCGB lutte pour le maintien et occupe la dernière place de Ligue 1 Uber Eats. La situation n’est guère plus reluisante sur l’aspect financier. Raison pour laquelle le nouveau président a pris quelques mesures fortes ces derniers mois. Le patron du club au scapulaire a notamment décidé de mettre un terme au contrat de Laurent Koscielny. Le bail du défenseur central expirait initialement en juin prochain. Mais pour des raisons stratégiques et au vu de la situation du club, son contrat a été résilié cet hiver. Pour autant, le défenseur de 36 ans désormais sans club va occuper de nouvelles fonctions au sein du club aquitain.

Les détails sur le nouveau rôle Koscielny au FCGB

Sur les antennes de France Bleu, Gérard Lopez a confirmé que Laurent Koscielny a débuté une nouvelle mission. « Laurent a commencé aujourd’hui [jeudi, ndlr] au Haillan. On va l’utiliser pour différentes missions de partenariats, d’accords à trouver avec des clubs. C’est un rôle large car c’est aussi un joueur que l’on fait basculer dans un nouveau domaine », a assuré le président des Girondins de Bordeaux.

Laurent Koscielny avait rejoint le FCGB en 2019 en provenance d’Arsenal. Promu capitaine, il avait disputé 11 rencontres pour une passe décisive cette saison avant la résiliation de son contrat avec les Girondins.