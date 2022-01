OL Mercato : Sardar Azmoun, un concurrent des Lyonnais menace

Publié par ALEXIS le 15 janvier 2022 à 11:31

L’ OL n’a toujours pas d’accord avec le Zénith pour le transfert de Sardar Azmoun. Entre-temps, la Juventus serait passée à l’offensive.

OL Mercato : 5 M€ de la Juventus au Zénith pour Azmoun ?

Courtisé par l’ OL depuis le mercato estival dernier, Sardar Azmoun est toujours dans l’effectif du Zénith Saint-Pétersbourg. Il est actuellement en stage à Dubaï avec le club russe. En plus de Lyon, l’avant-centre international iranien (60 sélections, 39 buts) est courtisé par Newcastle United et aussi la Juventus. Aux trousses du buteur des Zénitiens avant l'ouverture du marché des transferts, la Juve serait passée à l’offensive suite à la grave blessure (rupture d'un ligament du genou gauche) de Federico Chiesa, dimanche dernier en Serie A.

D’après les informations de Tuttosport ce samedi, la Vieille Dame a préparé une offre au Zénith Saint-Pétersbourg pour Sardar Azmoun. Elle serait d’un montant de 5 M€ d’après le média sportif transalpin. Une proposition en dessous des 6 M€ (bonus compris) de l’Olympique Lyonnais évoqués par L’Équipe.

Peter Bosz attend le buteur à l'Olympique Lyonnais

En effet, la direction de l’ OL a déjà un accord de principe avec le joueur en fin de contrat en juin 2022. Il reste maintenant à s’entendre avec son homologue de Russie. Et Peter Bosz attend le joueur de 27 ans, dont le profil le séduit, à Lyon. « Ce que j'aime c'est que c'est quelqu'un qui marque des buts et c'est peut-être une des qualités les plus importantes pour un attaquant. Il ne fait pas que ça, il apporte plus que cela. C'est un bon joueur », a apprécie le coach des Gones en conférence de presse, vendredi. L’entraîneur de l’ OL est privé de trois attaquants : Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere, partis à la CAN 2021 au Cameroun.

Le Zénith Saint-Pétersbourg joue la montre !

Quant aux Russes, ils jouent la montre et espèrent des offres plus intéressantes, avant de prendre leur dernière décision. Une décision très attendue avant la fin du mercato hivernal, le 31 janvier. Les décideurs du Zénith n’ont pas un autre choix que de transférer Sardar Azmoun cet hiver. Sinon, ce dernier filerait librement, sans indemnité de transfert, à la fin de la saison et de son bail.