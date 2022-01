PSG : Pochettino lâche une annonce-choc sur le Mercato hivernal !

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 11:01

Mauricio Pochettino était en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur du PSG a évoqué notamment sur la suite du mercato hivernal.

Pochettino : « tout peut arriver, le marché est ouvert »

Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception du Stade Brestois 29 en Ligue 1, samedi à 21h, le coach du Paris Saint-Germain a été questionné sur le mercato hivernal. Entre les départs qui pourraient intervenir dans son effectif et les arrivées pour renforcer le collectif des Rouge et Bleu, Mauricio Pochettino a laissé du suspense, confirmant d'ailleurs des intérêts pour certains éléments et assurant que tout peut arriver d’ici le 31 janvier et la fin du marché des transferts.

« Des départs au mercato ? Tout peut arriver, le marché est ouvert . Il y a des intérêts d'autres clubs pour des joueurs. Il faut que tout le monde soit d'accord », a expliqué le technicien argentin. Après Rafinha, qui a été prêté à la Real Sociedad, d’autres joueurs du PSG pourraient prochainement être concernés par un départ.

PSG Mercato : Leonardo veut dégraisser cet hiver

Après Rafinha et le jeune Bandiougou Fadiga (20 ans), transféré vendredi à l'Olympiakos avec un pourcentage à une éventuelle revente, le Paris Saint-Germain veut poursuivre son opération dégraissage. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, serait ainsi en négociations avancées avec son homologue de Majorque pour le gardien de but espagnol Sergio Rico (28 ans).

D'après RMC Sport, le troisième gardien du PSG, victime de la grosse concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnaruma, est annoncé dans le viseur de l’actuel 15e de Liga. Le RCD serait intéressé par un prêt sans option d'achat, mais prendrait en charge une partie du salaire de l’ancien portier du FC Séville.

Si le dossier ne se concrétisait pas, c'est le Rayo Vallecano qui pourrait en bénéficier. Le 7e de Liga a un coup à jouer dans la course à l'Europe et bénéficierait de l'expérience de haut niveau de Sergio Rico. Outre Rico, Layvin Kurzawa, qui dispose d’une belle côte en Angleterre, en Italie et également suivi par l'Olympique Lyonnais, pourrait aussi faire ses valises dans les prochains jours.

Il y a aussi Abdou Diallo qui est pisté par l’AC Milan. À la peine depuis son arrivée gratuite l’été dernier, Georginio Wijnaldum pourrait aussi aller se relancer sous d’autres cieux. Le milieu de terrain néerlandais a conservé la confiance de la Premier League.