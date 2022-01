PSG Mercato : Leonardo proche d’un accord intéressant avec Majorque

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2022 à 09:01

Majorque pourrait rendre une fière chandelle au PSG durant cet hiver. Leonardo pourrait aboutir à un accord avec le club espagnol.

Entre Aston Villa et Majorque, Sergio Rico a tranché !

Débarqué définitivement en septembre 2020 après une saison en prêt du FC Séville et un chèque de 6 millions d’euros, Sergio Rico pourrait ne pas aller jusqu’au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’au 30 juin 2024. En manque de temps de jeu au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino où il est confronté à la rude concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le gardien de but espagnol a ouvertement réclamé son départ durant ce mercato hivernal.

Seulement, il est difficile de lui trouver une porte de sortie avec l’énorme salaire que lui verse le PSG. Annoncé récemment dans les plans de l’AS Saint-Étienne et de Clermont Foot en Ligue 1, le portier de 28 ans pourrait finalement prendre la route de l’étranger puisque selon les informations du journaliste Matteo Moretto, Sergio Rico aurait des touches à Majorque et à Aston Villa.

En Angleterre, Steven George Gerrard, le manager des Villans voudrait s’attacher les services du protégé de Pochettino pour assurer la doublure de l’Argentin Emiliano Martinez (29 ans). Le numéro 16 du PSG aurait alors pris une décision radicale pour son avenir.

PSG Mercato : L’offre de Majorque déjà dévoilée

Mercredi, France Bleu Paris a confirmé que Majorque et deux clubs anglais ont fait des propositions au Paris Saint-Germain pour Sergio Rico pour cet hiver. En Premier League, Aston Villa aurait notamment transmis à Leonardo une offre incluant un prêt d’une saison frappé d’une option d’achat. Un scénario qui ferait bien l’affaire du directeur sportif parisien. Mais la possibilité d’aller passer encore du temps sur un banc de touche aurait fait pencher la balance en faveur de Majorque.

« La priorité de Sergio Rico est de jouer régulièrement et c’est pour cela qu’il donne la priorité à Majorque. Dans les dernières heures, Aston Villa a contacté le PSG en proposant un prêt à option d’achat, mais le club anglais a déjà Martinez comme titulaire du projet. Cela pourrait se boucler bientôt. Prêt sans option d’achat », explique le journaliste de Sky Sport, Matteo Moretto.

Bénéficiant d’un rôle plus important dans un nouveau club afin de se relancer pendant la deuxième partie de saison, Sergio Rico devrait donc retourner en Liga dans les prochains jours. Sauf si Leonardo refuse finalement le prêt sans option d’achat proposé par l’actuel 15e du championnat espagnol.

Affaire à suivre donc…