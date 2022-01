ASSE Mercato : Vers un transfert totalement surprenant cet hiver ?

Publié par ALEXIS le 15 janvier 2022 à 12:46

L’ ASSE pourrait transférer Étienne Green cet hiver en cas d’offre intéressante. La venue de Paul Bernardoni est un indice significatif.

ASSE : Étienne Green devient N°2 derrière Bernardoni

Paul Bernardoni a rejoint l’ ASSE cet hiver, suite à la blessure d’Etienne Green le 11 décembre dernier en Ligue 1. Le gardien de but N°1 de l’AS Saint-Étienne a été victime d’une entorse du ligament latéral interne du coude gauche et d’une fracture non-déplacée de l’apophyse coronoïde. Revenu à l’entraînement cette semaine, le portier formé chez les Verts a désormais le statut de N°2 dans la hiérarchie. « L’arrivée de Paul Bernardoni ajoute de l’expérience à un poste très important. […] Il vient pour être le titulaire », a précisé Pascal Dupraz lors de l’arrivée du gardien de but d’Angers SCO à l’ ASSE. Ce dernier a confirmé la décision de l'entraîneur, dans ses premières déclarations : « j’arrive pour être numéro 1 ».

Mercato : La preuve que Green est en instance de transfert

En effet, le coach des Verts a certes évoqué « une situation d’urgence », relativement à la blessure d’Etienne Green, pour justifier le prêt de Bernardoni, mais derrière, le club ligérien songerait à la vente de son portier de 21 ans. Cette tendance est confirmée par L’Équipe. D’après le quotidien sportif, « l'une des solutions consiste à vendre Green dès cet hiver, afin que sa valeur ne baisse pas ». En effet, les Verts doivent réaliser des ventes à hauteur de 20 M€ d'ici la fin de l'exercice 2021-2022, conformément aux engagements pris devant la DNCG, selon la source.

Le gardien de l'AS Saint-Étienne visé par Tottenham et West Ham

Devenu international Espoir anglais en octobre 2021, le joueur de l’ ASSE au maillot est floqué du N°40 a vu sa cote grimper. Sa valeur marchande est désormais de 10 M€, après seulement 23 matchs disputés avec l’équipe professionnelle stéphanoise. En premier League, Tottenham, qui prépare la succession de Hugo Lloris, songe au prometteur gardien de but de l’AS Saint-Étienne. West Ham également a coché le nom d’Etienne Green et souhaite le rapatrier le plus rapidement possible. Rappelons que ce dernier est né à Colchester en Angleterre.