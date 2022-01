PSG Mercato : Zidane fixe une première exigence colossale au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 13:46

Fortement pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane laisse désormais une chance au PSG. Mais à une certaine condition.

Zinedine Zidane prêt à dire oui au Paris SG ?

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est annoncé comme le grand favori du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. D’après les révélations de la presse espagnole, Marca et le Mundo Deportivo notamment, après plusieurs refus et ayant finalement compris que Didier Deschamps n’était pas vraiment pressé de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France, même après le Mondial au Qatar, le Marseillais de 49 ans envisagerait désormais la possibilité de prendre les rênes du PSG.

D’autant que certains membres de son entourage lui mettraient la pression afin qu’il accepte l’offre de l’Émir du Qatar. Toutefois, s’il devait remplacer Pochettino sur le banc de l’équipe parisienne, Zidane aurait une condition de taille à soumettre à la direction du club.

PSG : Leonardo bientôt ejecté du Paris SG ?

En effet, présent sur un Live organisé sur Twitter, Sébastien Nonda de Foot Mercato a confirmé que Zinedine Zidane a changé de position et qu’il envisagerait sérieusement l’option Paris SG pour la suite de sa carrière. Cependant, le Champion du monde 1998 voudrait être le seul maître à bord du navire parisien en ce qui concerne le recrutement.

En d’autres termes, Zidane veut mettre Leonardo au placard au moment de son arrivée chez les Rouge et Bleu. « Si Zidane venait à Paris, il a une exigence, c’est d’avoir le plus de pouvoir possible sur le mercato. Aujourd’hui, ce n’est pas l’entraîneur qui choisit le mercato, et c’est quelque chose qui est inconcevable pour Zidane. S’il vient, il y aura une vraie problématique avec Leonardo (…) Si Zizou devait venir, ça va être compliqué de cohabiter avec Leonardo », a expliqué le journaliste sportif.

Le feuilleton Zizou continue donc !