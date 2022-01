PSG-Real Madrid: Benzema lance un énorme avertissement au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2022 à 17:05

Karim Benzema est impatient de jouer le PSG. L’attaquant du Real Madrid a évoqué le double choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

Karim Benzema vient à Paris « pour gagner »

Désigné meilleur joueur français de l’année 2021, Karim Benzema a profité de son entretien avec France Football pour annoncer la couleur concernant la double confrontation à venir entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour la manche aller de ce choc européen prévu pour le 15 février prochain au Parc des Princes, l’attaquant du club espagnol assure que même si l’équipe parisienne n’était pas le tirage souhaité, Carlo Ancelotti et ses hommes à Paris pour gagner.

« Si tu veux aller au bout, faut battre toutes les équipes. Après, on aurait aimé un autre tirage, c'est sûr. Le PSG fait partie des favoris, mais il n'y a pas de peur, c'est deux matches de foot. On a envie de se qualifier, on a envie d'aller au bout », a expliqué l’international tricolore de 34 ans. Sur le papier, il est évident que l’équipe du PSG qui compte en son sein Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé fait peur, mais les Merengues viendront dans la capitale française pour battre les Rouge et Bleu.

« Avec le Real, je suis revenu plein de fois (en France), ce n'est pas nouveau. Et mes supporters en France me regardent tous les week-ends. Je n'ai pas besoin de venir en France et de montrer quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on va aller en France venir jouer ce match contre Paris, ce sera pour gagner », a ajouté l’ancien coéquipier de Keylor Navas, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Angel Di Maria. Benzema a également profité de cette occasion pour réitérer tout le bien qu’il pense de son compatriote Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Karim Benzema encense Mbappé

Alors que l’attaquant de 23 ans, dont le contrat expire le 30 juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain, est annoncé au Real Madrid l’été prochain, Karim Benzema continue son opération séduction afin de le convaincre davantage de le retrouver à Santiago Bernabeu. L’ancien avant-centre de l’OL a une nouvelle fois fait l’éloge du jeune Bondynois. Benzema a notamment expliqué que les performances de Kylian Mbappé le poussent à élever son niveau de jeu en club comme en sélection.

« Il fait partie des grands joueurs et ça va devenir un très grand. C’est ce que je lui souhaite à chaque fois. On a la chance de jouer ensemble en sélection, donc je sais le potentiel, ce qu’il est capable de faire. Sur le terrain, on s’entend super bien, ça marche très bien. C’est bien d’avoir un joueur comme ça qui est là. Je pense que je dois le motiver, il me motive », a déclaré le buteur des Merengues.