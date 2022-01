ASSE Mercato : Dupraz proche d’un coup exceptionnel en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2022 à 15:14

À la recherche d’un défenseur central à l’ ASSE, Pascal Dupraz serait sur le point de frapper un très gros coup sur ce mercato hivernal.

Pascal Dupraz passe la seconde pour le mercato

Au lendemain d'une nouvelle défaite qui plonge davantage l’AS Saint-Étienne dans la crise et réduit encore ses chances de rester en Ligue 1 la saison prochaine, Pascal Dupraz est plus que jamais décidé à renforcer son effectif sur ce mercato hivernal. Après avoir enregistré les arrivées du milieu offensif Sada Thioub et du gardien de but Paul Bernardoni, tous deux prêtés par Angers SCO, l’ASSE aimerait encore accueillir de nouveaux visages afin de renforcer le groupe de Dupraz.

Seulement, le manque de moyens financiers fait rater de bons coups aux Verts, incapables d’assurer le salaire des joueurs sollicités. C’est le cas du gardien parisien Sergio Rico, de l’attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta et de Serhou Guirassy, barré par la concurrence de Gaëtan Laborde et Martin Terrier au Stade Rennais.

Malgré des négociations bien entamées avec les dirigeants rennais, le club stéphanois devrait abandonner cette piste puisque les 200.000€ mensuels que perçoit l’avant-centre de 25 ans ne sont pas dans les cordes de l’ASSE. Mais cela ne décourage pas le club ligérien qui se positionne sur d’autres cibles plus accessibles. Aux dernières nouvelles, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 serait sur le point de faire mouche avec un international français.

ASSE Mercato : Mangala proche de s'engager à Sainté !

En effet, d’après les informations du portail 90 Football, Eliaquim Mangala serait proche d’une signature avec l’AS Saint-Étienne. Sans club depuis la fin de son aventure à Valence l’été passé, le défenseur central de 31 ans va venir renforcer l’équipe de Pascal Dupraz. Selon le site sportif, tout serait bouclé entre les deux parties et « il ne manque que la signature en bas du contrat. »

Passé notamment par Manchester City et Everton, Mangala va ainsi apporter toute son expérience au collectif Stéphanois. Toujours selon la même source, les dirigeants de l’ ASSE auraient pour objectif de réaliser une opération similaire à celle de Montpellier HSC l’été dernier en enrôlant Mamadou Sakho. Affaire à suivre donc…