RC Lens Mercato : Seko Fofana lâche une réponse audacieuse au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 16 janvier 2022 à 16:45

Le PSG serait intéressé par Seko Fofana pour l’été prochain. Après le match contre l’ASSE, le milieu du RC Lens a fait le point sur son futur.

Leonardo garde un œil sur Tchouameni et Fofana

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum l’été dernier, le Paris Saint-Germain veut encore recruter au milieu de terrain. Pour le prochain mercato estival, Leonardo aurait ainsi en vue plusieurs noms ronflants puisque Paul Pogba (Manchester United), Franck Kessié (AC Milan) et Marcelo Brozovic (Inter Milan) seraient dans le collimateur du directeur sportif parisien.

Mais selon les informations de Foot Mercato, le club de la capitale serait également intéressé par certains éléments évoluant en Ligue 1. Le portail francilien explique notamment que les Rouge et Bleu surveilleraient la situation d’Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco) et de Seko Fofana du RC Lens. Concernant l’international ivoirien de 26 ans, ses prestations de haute volée dans le Nord de la France auraient tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens, et pourrait faire l’objet d’une grosse offre à l’issue de la saison. Au milieu de toutes ces rumeurs, le principal concerné s’est exprimé sur sa situation avec les Sang et Or.

PSG Mercato : Seko Fofana pas pressé de quitter Lens

Après sa nouvelle prestation étincelante et un but dans les arrêts de jeu sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne (2-1), samedi après-midi, Seko Fofana a ouvertement lancé un message à tous ses prétendants. Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, de Burnley qui a déjà fait une offre de 17 millions d’euros, ainsi que de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain venu d’Udinese en août 2020 contre 8,5 millions d’euros assure qu’il souhaite terminer la saison avec le RC Lens.

« Les rumeurs à mon sujet ? Ce sont des choses que je ne maîtrise pas. Je suis concentré sur le terrain et ça ne me perturbe pas. Mon souhait, c'est de continuer l'aventure et qu'on aille le plus loin possible. J'ai toujours dit que je me sentais très bien ici. On verra bien comment les choses vont se passer », a déclaré le capitaine du club Artois.

Évalué à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Seko Fofana sous contrat jusqu’en juin 2024, pourrait être l’un des gros tubes de l’été 2022 en France, avec un gros chèque en vue pour le RCL.

Affaire à suivre donc…