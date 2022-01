PSG Mercato : Al-Khelaïfi prépare une grosse surprise pour Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2022 à 21:02

Blessé depuis novembre, Neymar s’apprête à faire son retour avec le PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi pourrait lui faire une grosse surprise.

Neymar révèle le joueur avec qui il rêve d’évoluer

Lors d’une interview accordée à Fox Sports Brazil en 2019, en marge de la Copa America, Neymar avait été interrogé sur l’identité du joueur avec qui il rêve de partager un vestiaire. Avec sa vitesse, ses dribbles dont lui seul a le secret, l’international brésilien reconnu comme un génie de technique avait déclaré sa flamme à Eden Hazard.

« J’aimerais beaucoup jouer avec Hazard. Il a le même style que moi… On ferait du bruit tous les deux », avait expliqué Neymar. Déjà très élogieux avec Kylian Mbappé et Lionel Messi avec lesquels il évolue au Paris Saint-Germain, l’ancien milieu offensif du Barça aimerait beaucoup partager un jour le même vestiaire que l’international belge de 31 ans. Et selon un spécialiste du PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait combler son numéro 10 lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à relancer Eden Hazard ?

Indésirable au Real Madrid, où il n’est plus que l’ombre de lui-même, Eden Hazard a informé la direction du Real Madrid qu’il veut changer d’air dès cet hiver. D’après les informations de Sky Sports, l'ancien meneur de jeu de Chelsea, visé par par West Ham, Newcastle et Aston Villa, se verrait bien faire son retour à Stamford Bridge, où il a passé les meilleures années de sa carrière.

Deux ans et demi après son arrivée en fanfare en provenance de Chelsea contre un chèque de 100 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain offensif du LOSC n’est pas parvenir à s’imposer chez les Merengues, où il est aujourd’hui devenu un paria. Et alors qu’il a fait d’un retour à Londres sa priorité, Hazard pourrait recevoir une offre du Paris Saint-Germain dans six mois.

Très bien informé sur le PSG, le célèbre Insider qatari et journaliste pour BeIN Sports, Mohammed Al-Kaabi a écrit sur le compte Twitter ce lundi : « on verra peut-être Eden Hazard au Paris Saint-Germain cet été, le joueur a déjà des contacts avec M. Nasser Al-Khelaïfi, président du club. »

Longtemps associé au club de la capitale, le natif de La Louvière pourrait faire son retour en Ligue 1 pour se relancer du côté de la capitale. Une information qui devrait réjouir Neymar. Pour rappel, Hazard, encore sous contrat jusqu’en 2024, est évalué à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.