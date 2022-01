OL Mercato : Barça, Anthony Martial donne son feu vert !

Publié par Thomas le 18 janvier 2022 à 11:32

Dans le viseur de l' OL et du Barça depuis plusieurs semaines, Anthony Martial est à un pas de quitter Man United et vient de donner son feu vert à un club.

OL Mercato : Martial choisi finalement la Juventus

C’est peut-être le dossier phare de ce mois de janvier en Europe. En conflit avec Manchester United et son entraîneur, Ralf Rangnick, Anthony Martial a indiqué publiquement vouloir quitter l’Angleterre cet hiver. Pour le récupérer, plusieurs clubs français sont récemment venus toquer à la porte de son agent, dont l’Olympique Lyonnais mais aussi l’ OM (qui a depuis recruté Bakambu) et l’AS Monaco, en Europe. En plus de ces trois clubs de Ligue 1, l’international tricolore est également lorgné par le Barça, le FC Séville et la Juve.

Et justement, l’ancien joueur de l’ OL et l’ASM aurait donné son feu vert à l’écurie italienne. Selon Rudy Galetti, très proche du dossier, Martial serait tombé d’accord avec les dirigeants de la Juventus pour une arrivée en prêt cette saison. Si les deux parties sont d'accord pour le transfert, les Bianconeri devront néanmoins convaincre le board mancunien de payer une partie du salaire du Français.

De son côté, l'Olympique Lyonnais, qui s’était positionné pour enrôler son ancien attaquant, devrait rebondir en se concentrant sur le dossier Sardar Azmoun. Le buteur iranien du Zénith a déjà conclu un accord de principe avec les Gones et n’attend plus que l’aval de son club.

Le Barça ne lâche pas l’affaire pour Martial

Si l’attaquant de Manchester United se rapproche grandement de l’Italie, le Barça pourrait également lui faire une offre alléchante afin de le faire changer d’avis. À en croire le compte Twitter Info Blaugrana, le FC Barcelone et Man United étudieraient un échange entre le joueur et son compatriote Ousmane Dembélé. L’attaquant du Barça refuse toujours les propositions de prolongation de ses dirigeants, une situation qui pousse le club à forcer son départ cet hiver. Les deux cadors se seraient ainsi rapprochés ces derniers jours relançant la piste de cet échange, qui plairait aux deux parties.