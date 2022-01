RC Lens Mercato : Un club brésilien fonce sur un crack du RCL

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2022 à 01:35

En une saison et demie au RC Lens, Facundo Medina a séduit de grands clubs en Europe et en dehors. Flamengo aurait formulé une offre.

RC Lens Mercato : Flamengo offre 6 M€ pour Facundo Medina

Outre Seko Fofana et Jonathan Clauss au RC Lens, Facundo Medina est aussi très courtisé depuis sa première saison (2020-2021) réussie sous le maillot des Sang et Or. Il est surveillé de près par Manchester United en Premier League et l'Atlético Madrid en Liga. En plus de ces deux grosses pointures européennes, un grand club du Brésil s’est lancé aux trousses du polyvalent défenseur du RCL. D’après les informations de Jornal Fla, Flamengo serait prêt à faire une proposition à la direction lensoise pour le transfert de Facundo Medina cet hiver.

L’offre préparée par le club carioca serait de l’ordre de 6 M€. Il faut dire que cette proposition a peu de chance de faire bouger le RC Lens, qui a la possibilité de faire monter les enchères, vu les grosses écuries intéressées par les services de l’international argentin (2 sélections). De plus, le N°14 lensois est un crack de l'équipe de Franck Haise, qui veut garder ses joueurs clés cet hiver, afin d'aller chercher une place qualificative pour une coupe d'Europe.

Combien vaut le défenseur argentin du RCL ?

Facundo Medina (22 ans) a été recruté au CA Talleres (en Argentine) à 3,5 M€ lors du mercato estival 2020, à l’occasion du retour des Lensois en Ligue 1. Il a signé un contrat de 4 saisons, le 2 juillet 2020. ll est donc lié au club nordiste jusqu’à fin juin 2024. Selon l’estimation de Transfermarkt, la valeur marchande de l’arrière formé à River Plate a grimpé jusqu’à 10 M€. Cependant, le RC Lens peut en attendre plus lors du prochain transfert de ce dernier, surtout qu'il a encore une grosse marge de progression.