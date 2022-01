OM Mercato : Tagliafico à Marseille, l’Ajax pose une seule condition

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2022 à 15:36

Cible de l’ OM, Nicolas Tagliafico vit peut-être ses dernières semaines à l’Ajax Amsterdam. Le club hollandais ouvre la porte pour son départ, mais à une seule condition.

OM Mercato : Un transfert sec pour Nicolas Tagliafico

L’Olympique de Marseille poursuit son recrutement hivernal. Après les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, la direction du club phocéen s’active en coulisses pour faire venir un latéral gauche en cette fin de mercato. Si plusieurs pistes sont activées, c’est bien Nicolas Tagliafico qui figure en tête de la short-list des dirigeants phocéens.

Les Marseillais ont même entamé des négociations avec la direction de l’ Ajax Amsterdam en vue de boucler sa signature. Mais cette mission s’annonce compliquée, car Nicolas Tagliafico est jusqu'ici retenu par le club néerlandais, en dépit de ses velléités de départ. Sauf qu'une solution pourrait être trouvée entre les différentes parties.

Tuttosport révèle en effet que la direction de l’Ajax Amsterdam serait prête à céder son défenseur argentin à condition que l’ OM propose un transfert sec, et non un prêt avec option d’achat comme c’est actuellement le cas. Les Marseillais sont donc avertis, l’Ajax Amsterdam veut du cash pour son joueur et serait même prêt à baisser ses exigences financières afin de faciliter son départ.

Un prix revu à la baisse pour Nicolas Tagliafico

Arrivé en janvier 2018, Nicolas Tagliafico est lié à l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2023. Précédemment, une somme de 7 millions d’euros était évoquée pour son départ. Mais les dirigeants néerlandais ne devraient pas se montrer trop gourmands dans les négociations. Ce qui risque de faire les affaires de ses prétendants.

Toutefois, l’ Olympique de Marseille ne devrait pas vite se réjouir dans ce dossier. Car les phocéens devront faire face à un concurrent de taille, Naples. Le club italien serait même proche d’arracher un précieux accord pour le transfert du défenseur argentin, au grand dam de l’ OM.