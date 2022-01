Barça Mercato : Une énorme signature programmée au milieu !

Publié par Thomas le 20 janvier 2022 à 16:36

En pleine tourmente avec le dossier Ousmane Dembélé, les dirigeants du Barça devraient boucler une signature de prestige au milieu de terrain.

Barça Mercato : Gavi bientôt prolongé

Plutôt timide l’été dernier en matière de recrutement, le FC Barcelone se montre ambitieux en cette nouvelle année 2022, que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Après avoir officialisé les venues de Dani Alves et Ferran Torres au club, les dirigeants catalans se sont focalisés sur leurs indésirables pour leur trouver une porte de sortie au plus vite. Dernier en date, Ousmane Dembélé, dont le départ du Barça n’est plus qu’une question de jours, tant la relation entre les deux parties s'est détériorée.

Néanmoins, avant de laisser filer son attaquant tricolore, le FC Barcelone va acter une prolongation importante. Dans les petits papiers de Mateu Alemany depuis des mois, l’extension de contrat du jeune Gavi atteint son étape finale. Le prodige espagnol, international depuis le début de saison, va parapher un nouveau contrat avec son club formateur jusqu’en 2026.

Comme l’avance le journaliste Nicolò Schira sur Twitter, le joueur de 17 ans va prolonger de cinq saisons son contrat, avec une clause libératoire record, d'un milliard d’euros. Coutumier du fait, le Barça avait auparavant défini ce montant lors des prolongations de Pedri et Ansu Fati.

Une superbe nouvelle pour les supporters barcelonais, qui espéraient ce moment depuis le début de saison, en raison des très bonnes performances du milieu de terrain. Pour rappel, Gavi était lorgné de près par plusieurs cadors comme Chelsea ou le Bayern. Sur son compte Instagram, le joueur a confirmé cette prolongation à venir, en publiant une photo de lui accompagné de deux cœurs bleus et rouges, en hommage aux Blaugranas.

Cette saison, Pablo Martín Páez Gavira dit Gavi, a déjà disputé 24 matches dans l’élite avec le Barça, dont six rencontres de Ligue des Champions. Incontournable depuis l’arrivée de Xavi sur le banc, le milieu de 18 ans fait partie des grands noms du football des années à venir.