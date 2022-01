PSG Mercato : La proposition du Paris SG pour Zidane est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2022 à 07:02

Le PSG rêve de Zinedine Zidane pour la saison prochaine. Le club de la capitale préparerait déjà sa proposition pour l’entraîneur français.

Zinedine Zidane avec les pleins pouvoirs au PSG ?

Vieux rêve du Qatar, Zinedine Zidane pourrait finalement débarquer sur le banc du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Libre depuis son départ du Real Madrid en juillet 2021, le Champion du monde 1998 serait désormais ouvert à l’idée d’une arrivée dans la capitale. D’après les informations du quotidien espagnol Marca, il est « de plus en plus probable » que le Marseillais de 49 ans prenne la suite de Mauricio Pochettino « dans un proche avenir », dès la fin de la saison en cours.

Même s’il assure que rien n'est encore acté entre les deux parties, le journal madrilène indique qu’au sein du club parisien, ils sont nombreux qui considère la venue de Zizou comme acquise, même dans le vestiaire. Au Paris SG, plusieurs voix s’élèvent déjà pour parler d’une « restructuration majeure » et estiment que l’ancien mentor de Keylor Navas et Sergio Ramos est l’homme de la situation de la « nouvelle ère » attendue au PSG et « mettre de l'ordre » dans le vestiaire des Rouge et Bleu.

D’autant que sa signature pourrait convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail. Pour se donner les moyens de réussir dans ce dossier, le Qatar aurait un plan bien ficelé. En effet, le journaliste Abdellah Boulma, lors d’un Twitch de Canal Supporters, a notamment expliqué que les propriétaires qatariens du Paris SG envisageraient une grande refonte du secteur sportif avec Zinedine Zidane aux commandes dans un rôle de manager à l'anglaise. Un scénario qui pourrait faire une grosse victime au sein de l’organigramme actuel du Paris SG.

PSG Mercato : Zidane arrive, Leonardo dehors ?

Selon Abdellah Boulma, la venue de Zinedine Zidane devrait créer un énorme bouleversement au sein du Paris Saint-Germain. Selon le journaliste sportif, Leonardo serait carrément en danger, les dirigeants qatariens ayant désormais des doutes sur son travail, notamment son incapacité à vendre ou ses difficultés dans la gestion des jeunes du centre de formation.

Le dirigeant brésilien serait donc pointé du doigt depuis un moment à Doha. Si Mauricio Pochettino, il y a de fortes chances qu’il l’accompagne, Zidane n’étant pas vraiment chaud pour travailler avec lui.

Affaire à suivre…