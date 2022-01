OM Mercato : Dario Benedetto, Longoria est cash avec Boca Juniors

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2022 à 13:46

Prêté par l'OM à Elche, Dario Benedetto veut retourner à Boca Juniors. Pablo Longoria a fixé ses conditions pour un départ de son attaquant.

Boca Juniors confirme son intérêt pour Dario Benedetto !

« Je l'ai dit au moment de mon départ à l'OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l'affection qu'ils ont à mon égard. J'espère pouvoir revenir le plus vite possible. »

Transféré à l’Olympique de Marseille en août 2019 pour 14 millions d’euros, Dario Benedetto n’a pas oublié Boca Juniors. L’attaquant de 31 ans espère toujours revenir dans son club de coeur. Et cela pourrait bien être lors de ce mercato hivernal. Dans des propos accordés à TyC Sports, Jorge Bermudez, l'un des dirigeants du club argentin, a confirmé que « Pipa » a contacté ses anciens dirigeants afin de revenir à la Bombonera.

« Le club est en train de faire l'effort, ce n'est pas facile, mais nous allons nous battre sérieusement. Nous n'aurions pas commencé sans l'accord de Benedetto, il veut revenir au club. Tout dépend de comment se déroule et se termine la négociation. On cherche toutes les alternatives possibles. Il faut se mettre d'accord entre toutes les parties, notamment sur le montant de l'opération et le contrat. Nous allons faire tout notre possible », a déclaré Jorge Bermudez. Qu’à cela ne tienne. À Marseille, Pablo Longoria ne compte pas faire de cadeau dans ce dossier.

OM Mercato : Longoria a tranché pour l’avenir de Benedetto

Selon les informations du média ESPN, l’Olympique de Marseille aurait bel et bien commencé à négocier avec Boca Juniors, mais aussi avec Elche, pour trouver la meilleure solution pour Dario Benedetto. Lié à Marseille jusqu'en 2023, l’international argentin pourrait ainsi faire son retour à Buenos Aires d’ici le 31 janvier.

Diario Olé confirme les négociations pour le compatriote de Lionel Messi et assure que le président de l’OM aimerait vite parvenir à un accord. Le média argentin explique que si Boca Juniors souhaite récupérer le natif de Berazategui sous la forme d’un prêt de six mois, Pablo Longoria préférerait un transfert définitif afin de récupérer des liquidités. Pour le site spécialisé Transfermarkt, Benedetto vaut à l’heure actuelle 3,5 millions d’euros.

Affaire à suivre donc...