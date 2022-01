LOSC Mercato : Annonce de Gourvennec sur la fin du marché à Lille

Publié par ALEXIS le 22 janvier 2022 à 00:11

Hatem Ben Arfa et Edon Zhegrova devraient être les seules recrues du LOSC cet hiver, selon Gourvennec, lors de sa réponse sur la fin du mercato.

LOSC : Ikoné et Yazici bien remplacé à Lille OSC

Le LOSC a recruté Hatem Ben Arfa à la suite d’Edon Zhegrova (22 ans), un milieu offensif en provenance du FC Bâle (Suisse). Libre depuis son départ de Bordeaux, l’ancien Tricolore (15 sélections, 2 buts) a signé un contrat de six mois avec le club champion de France 2021, mercredi. Le Français de 35 ans et le jeune international kosovar renforcent ainsi l’équipe de Jocelyn Gourvennec, après le transfert de Jonathan Ikoné (à la Fiorentina, en Serie A ) et le prêt de Yusuf Yazici au CSKA Moscou en Russie.

Lors de sa conférence de presse tenue par visioconférence, Jocelyn Gourvennec a laissé entendre que Ben Arfa et Zhegrova devraient être les seuls renforts à Lille OSC ce mois de janvier. « On est satisfaits de ce qu’on a pu faire au niveau du mercato. Je souhaitais des recrues en cas de départ et le club a travaillé dans ce sens pour remplacer Jorko (Ikoné) et Yusuf », a-t-il déclaré.

Gourvennec ne s'attend pas à d’autres départs et arrivées

Alors que plusieurs joueurs importants du LOSC (Jonathan David, Sven Botman, Renato Sanches et Reinildo Mandava) sont très courtisés en ce moment, l’entraîneur des Dogues a refermé le marché hivernal des Lillois, à 10 jours de la date butoir du 31 janvier. « Je n’ai pas l’impression qu’il y aura d’autres départs et d’autres arrivées. S’il y en a, le club gérera bien cela, comme il le fait depuis le début de la saison. […] On garde des joueurs qui vont densifier l’effectif avec un très bon niveau de performance », a-t-il indiqué.

Notons que les Lillois ont prêté Yves Dabila au RFC Seraing (Belgique) et ont résilié le contrat d'Eugenio Pizzuto (19 ans).