OM Mercato : Mandanda vers Galatasaray, la décision est prise !

Publié par Timothée Jean le 21 janvier 2022 à 19:41

Courtisé par plusieurs clubs, dont Galatasaray, Steve Mandanda était susceptible de quitter l’ OM cet hiver. Mais la direction marseillaise a pris sa décision.

OM Mercato : Longoria met son véto pour Steve Mandanda

Depuis le début de mercato hivernal, les spéculations en tout genre se multiplient sur l’avenir de Steve Mandanda. La dernière rumeur en date fait état d’un intérêt pressant de Galatasaray pour le gardien de but tricolore, en difficulté à l’Olympique de Marseille.

Le portier marseillais, sous contrat jusqu’en juin 2024, correspondrait au profil recherché par la direction sportive du club turc pour concurrencer Fernando Muslera. En France, l’AS Saint-Étienne, l’AS Monaco et l’OGC Nice seraient eux aussi venus aux renseignements ces derniers jours. Et si Steve Mandanda ne semblait pas insensible à ces approches, le gardien de but de l’Olympique de Marseille a vu sa direction s'opposer à son départ.

En effet, selon les informations dévoilées par La Provence, Pablo Longoria s’est entretenu à plusieurs reprises avec son gardien de but expérimenté pour lui signifier qu'il comptait toujours sur lui et qu'il mettait son veto pour son éventuel transfert cet hiver. Ce refus ne semble pas déplaire au principal concerné.

Steve Mandanda ne veut pas partir

C’est la tendance actuelle au sein du club phocéen. Malgré sa relégation brutale sur le banc de touche au profit de Pau Lopez, Steve Mandanda ne devrait pas bouger de Marseille. C’est aussi son souhait, car il ne songe pas à s’en aller en plein milieu de saison. Véritable légende vivante au sein du club phocéen, le portier de 36 ans devrait donc, sauf un énorme retournement de situation, terminer la saison sous les couleurs marseillaises.

Cette saison, le natif de Kinshasa a disputé que 4 rencontres de Ligue 1 pour 5 buts encaissés. Si sa situation ne s’améliore pas, il pourrait envisager de quitter Marseille à l’issue de la saison en course.