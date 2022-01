PSG Mercato : Zidane, coup de tonnerre au Paris SG avant le Real !

Publié par JEAN-LUC D le 21 janvier 2022 à 19:11

Le 15 février, le PSG sera face au Real Madrid en Ligue des Champions. Mais avant, la presse ressort une grosse rumeur sur Zinedine Zidane.

« Le futur de Zidane passe par le PSG » selon Marca

D’après le quotidien madrilène Marca, il est « de plus en plus probable » que Zinedine Zidaneremplace Mauricio Pochettino « dans un proche avenir. » Dès la fin de la saison en cours pour être plus précis, assure le journal espagnol. Comme pour expliquer que les négociations sont bien avancées entre les deux parties, la publication ibérique assure que « le futur de Zidane passe par le PSG. »

Journaliste pour France Bleu Paris, Bruno Salomon estime lui aussi que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a de fortes chances de prendre les rênes de l’équipe parisienne la saison prochaine.

« Il n’y a pas de fumée sans feux. La problématique du Paris Saint-Germain, c’est que depuis un an, elle a un entraîneur qui est sur les tablettes de la presse anglaise. Bilan des opérations : la porte n’est pas ouverte, mais on se dit à chaque fois que Zidane va arriver. C’est le nom qui revient régulièrement.

Effectivement, le Paris Saint-Germain, pour avoir un coup d’avance, peut se renseigner. Effectivement, sur le papier, ils se retrouveront un jour ou l’autre. Le Paris Saint-Germain en a envie », a expliqué le journaliste français sur La Chaîne L’Équipe. Et cette grosse rumeur ne diminue pas en intensité. Bien au contraire.

PSG Mercato : Zidane dès ce week-end au Paris SG

Un peu moins d’un mois avant la manche aller de la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, la température monte autour de Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du club madrilène en fin de saison dernière, l’entraîneur français est annoncé avec insistance du côté de la capitale.

Alors que les dernières rumeurs évoquaient une arrivée à compter de juillet prochain, Renaud Pila lâche une véritable bombe ce vendredi après-midi. En effet, selon le journaliste de LCI, Zinedine Zidane pourrait débarquer sur le banc du PSG dès ce week-end. Une arrivée qui pourrait même perturber la campagne présidentielle.

« Indiscret insomniaque - Zidane annoncé ce week-end au PSG ? Si c'est le cas, des footeux dans les staffs de campagne préviennent qu'on ne parlera que de ça… et peu de politique », écrit Renaud Pila sur son compte Twitter. Lors d’un Twitch de Canal Supporters, le journaliste Abdellah Boulma a plutôt misé sur une arrivée de Zizou pour l’été prochain afin de remodeler le secteur sportif du Paris Saint-Germain.

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, le Marseillais de 49 ans pourrait se voir confier les rênes totales de la gestion de son vestiaire, dans un style de management à l’Anglaise. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait donc terminer la saison avant d’envisager un départ à Manchester United, à l’issue de l’intérim de Ralf Rangnick.

Mais avec le Qatar, tout va si vite au PSG !