Longtemps annoncée, la future vente de l’OM semble compromise en raison de l’absence de repreneurs sérieux. Les détails sont connus.

Vente OM : Frank McCourt a des exigences excessives

Y aura-t-il un nouveau propriétaire à la tête de l’Olympique de Marseille en début d’année 2024 ? Les supporters de l’OM sont en droit de douter. Les récentes informations divulguées par Canal Plus sur les négociations avancées entre Frank McCourt et les dirigeants saoudiens ont alimenté les spéculations, laissant entrevoir une possible finalisation de cette opération dès janvier 2024.

L'idée d'une nouvelle ère pour l'OM avec l'arrivée d'acteurs financiers puissants et des joueurs de renom, voire la nomination de Zinédine Zidane à la tête de ce projet ambitieux, a alors fait rêver de nombreux fans marseillais. Cependant, la vente OM reste un scénario incertain, principalement en raison des exigences financières élevées de Frank McCourt. Après avoir déboursé environ 40 millions d'euros pour reprendre l’Olympique de Marseille des mains Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Frank McCourt attend une offre colossale avant de céder son bien.

D’ailleurs, selon un rapport de l’agence anglaise Brand Finance, spécialisée dans la valorisation d'entreprises à l'échelle mondiale, l’OM vaut bien plus de 450 millions d’euros. Frank McCourt pourrait ainsi réaliser une énorme plus-value puisque le prix initial de l’OM a été multiplié par 11 ces dernières années. Sauf que cette valorisation levée reste un obstacle majeur pour les éventuels repreneurs, notamment les Saoudiens.

Aucun candidat au rachat de l’Olympique de Marseille

En comparaison, le Fonds d'investissement public (PIF) avait déboursé approximativement 351 millions d'euros pour l'acquisition de Newcastle en 2021. La différence de valorisation entre les clubs de Premier League et de Ligue 1 rend improbable une réponse favorable aux demandes excessives de Frank McCourt. D’ailleurs, Jérôme Rothen souligne cette réalité en affirmant qu’il n’y a actuellement aucune personne prête à racheter l’Olympique de Marseille sinon ce serait déjà fait.

Le consultant sportif exhorte ainsi les supporters marseillais à faire confiance en l’actuel propriétaire du club plutôt que de souhaiter l’arrivée d’un nouvel investisseur. Car Frank McCourt continue d’investir dans son club afin de relancer l’OM sur la scène nationale et internationale. Même si l’avenir de l’OM reste incertain, pour l’instant une chose est sûre. Quel que soit son propriétaire, le club présidé par Pablo Longoria reste au cœur des passions et des débats.