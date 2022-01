OM Mercato : Nice, une officialisation tombe pour Mandanda

Publié par Ange A. le 22 janvier 2022 à 08:03

Dans le dur sportivement à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda était annoncé à l’OGC Nice. Le club azuréen a statué sur le sujet.

L’OGC Nice confirme la tendance pour Steve Mandanda

Avec seulement 7 matchs disputés depuis le début de la saison, Steve Mandanda vit un calvaire à l’Olympique de Marseille. Le gardien de but de 36 ans est relégué sur le banc par Jorge Sampaoli depuis la signature de Pau Lopez. Une situation partie pour perdurer tant le portier espagnol satisfait la direction de l’OM. Laquelle a décidé de lever l’option d’achat dont elle disposait pour boucler le transfert définitif du gardien espagnol. Une mauvaise nouvelle pour l’international tricolore (34 sélections) qui voit son avenir se compromettre au quotidien à Marseille. Raison pour laquelle son départ du club phocéen est souvent évoqué. Ces dernières heures, son nom a encore été associé à l’OGC Nice. Directeur sportif du Gym, Julien Fournier s’est exprimé sur le sujet. Le responsable niçois a fermé la porte à la venue du champion du monde tricolore.

Nice, une piste en moins pour Mandanda

Durant la présentation de Jordan Amavi, le directeur du football de l’OGC Nice a conforté Walter Benitez et Marcin Bulka, les portiers actuels du Gym. Dans le dur à l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda ne rejoindra donc pas Amavi prêté avec option d’achat à Nice. « Cela va trop loin avec Steve, car je le connais très bien et que je le côtoie de manière régulière. Ce n’est pas une bonne idée pour l’OGC Nice. On a deux très bons gardiens, on est assez fourni », a affirmé Julien Fournier selon les propos relayés par Nice-Matin.

Alors que les spéculations pullulent sur son gardien remplaçant, Jorge Sampaoli ne compte pas le retenir. Bien qu’il souhaite le conserver, l’entraîneur de l’OM a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à un départ de Mandanda s’il estime qu’il peut être heureux ailleurs.