ASSE Mercato : Nouvelle exigence pressante de Dupraz après le derby

Publié par ALEXIS le 22 janvier 2022 à 10:33

L’ ASSE a concédé encore une défaite en Ligue 1, vendredi, lors du derby contre l’ OL. Dupraz a fait une demande pressante aux dirigeants pour un buteur.

ASSE Mercato : Dupraz, « il nous faut un attaquant de plus »

L’ ASSE a besoin d’un buteur pour gagner des matchs. Le constat est clair au regard des résultats de l’équipe de Pascal Dupraz. Lors de ses 7 défaites consécutives, l’AS Saint-Étienne a marqué seulement 2 buts et en a encaissé 15. Avec l’officialisation de la signature de Joris Gnagnon et l’arrivée de l’expérimenté Eliaquim Mangala, le coach des Verts espère résoudre le problème défensif. Il reste donc maintenant la solution offensive.

En effet, il faut absolument un avant-centre décisif aux Stéphanois pour les aider à sortir de la zone de relégation en Ligue 2 progressivement. L’entraîneur de l’ ASSE a insisté sur cette demande après le derby perdu face à l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, sur un penalty de Moussa Dembélé (1-0, 15e). « Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. Il nous faudra enfin un autre joueur pour atteindre notre objectif », a-t-il exigé en conférence de presse) 9 jours de la fin du mercato hivernal.

Le technicien savoyard attend également, impatiemment, le retour des joueurs partis à la coupe d'Afrique des Nations. « Il y a des manques dans plusieurs domaines. Notre meilleur buteur (Wahbi Khazri) est en sélection. J’espère que le groupe va vite s’étoffer par le retour des joueurs à la CAN et le recrutement », a-t-il laissé entendre. En plus du Tunisien, Harold Moukoudi, Yvan Neyou (Cameroun), Denis Bouanga (Gabon) et Saïdou Sow (Guinée) sont toujours en course à la CAN 2021.

Le plan du nouveau coach pour sauver les Verts

Nommé à la place de Claude Puel le 14 décembre dernier, avec pour mission d’assurer le maintien du club ligérien en Ligue 1, Pascal Dupraz est toujours optimiste, alors qu’il vient d’enregistrer sa deuxième défaite consécutive sur le banc de touche des Verts en championnat. « Il faut moins de frilosité et plus d'armes. […] Un Sainté un peu plus joueur... Il faut passer à autre chose. Il faut désinhiber les joueurs et ne pas douter. Nos contenus doivent être meilleurs pour marquer des points et s'extirper de la 20e place », a-t-il recommandé. Prochain rendez-vous à Angers, le mercredi 26 janvier lors de la 20e journée en retard.