ASSE Mercato : Recrutement, Roland Romeyer allume Claude Puel

Président du directoire de l’ ASSE, Roland Romeyer est revenu sur le mercato d’été de Saint-Étienne. Claude Puel n’est pas épargné.

Après un nouvel exercice 2020-2021 à la ramasse, des renforts étaient attendus à l’intersaison à l’AS Saint-Étienne. Mais au final, l’ ASSE n’a recruté que l’Uruguayen Ignacio Ramirez. L’avant-centre est prêté sans option par Liverpool Montevideo. Certaines sources proches du club expliquaient que Sainté ne disposait pas de moyens pour s’offrir davantage de renforts. « Faux », assure Roland Romeyer. Pour le président du directoire du club ligérien, c’est Claude Puel, l’ancien entraîneur, qui a bloqué l’arrivée des recrues. « On en avait parlé avec mon associé en juin. On avait les moyens de recruter. Des joueurs voulaient rester, d’autres étaient disponibles. C’était un choix du manager général [de ne pas recruter]. Il a pensé qu’avec l’effectif qu’il avait à disposition, ça allait le faire », a confiéle dirigeant stéphanois dans un entretien au journal Le Progrès.

Une tendance confirmée pour le mercato d’hiver

Après un été morose, Roland Romeyer a annoncé la couleur pour le mercato d’hiver de Sainté. Lequel a ouvert ses portes depuis le 1er janvier 2022. Le président de l’ ASSE va encore renforcer l’effectif de Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne. « Ce que l’on n’a pas dépensé l’été dernier, on va le dépenser cet hiver. L’argent était prévu au budget », a confirmé le dirigeant stéphanois. La lanterne rouge de Ligue 1 a déjà accueilli trois renforts depuis l’ouverture de ce marché des transferts.

Bakary Sako a signé son retour au club et s’est engagé pour six mois. Paul Bernardoni et Sada Thioub sont prêtés sans option d’achat par Angers jusqu’à la fin de la saison. Jean-Philippe Mataeta est également annoncé chez les Verts. L’attaquant est manque de temps de jeu à Crystal Palace où il est prêté par Mayence.