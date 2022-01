ASSE Mercato : Après Mangala, Dupraz vise un retour historique !

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2022 à 20:50

Après l’arrivée du défenseur Eliaquim Mangala, Pascal Dupraz réclame encore du renfort. Et l’entraîneur de l’ ASSE vise désormais du lourd.

Pascal Dupraz fixe deux objectifs pour la fin du Mercato

Après la défaite face à l’Olympique Lyonnais (0-1), vendredi soir, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, au Groupama Stadium, Pascal Dupraz a publiquement réclamé du renfort à l’AS Saint-Étienne après les arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala. L’entraîneur des Verts souhaite s’attacher les services d’un attaquant et d’un défenseur latéral.

« Oui, il faut aussi qu’on recrute encore. Et on a cette intention là de recruter encore au moins deux joueurs, notamment un attaquant et peut-être encore un défenseur latéral. On travaille pour ça. Ce qui est bien, c’est que tout le monde est aligné, les dirigeants sont vraiment avec l’envie qu’on améliore l’équipe et qu’on sorte tous ensemble de ce mauvais pas (...) Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Avec davantage d'armes, j'aurais les idées plus claires », a déclaré le technicien français au micro de Prime Vidéo. Ce samedi, une étrange nouvelle est tombée dans le Chaudron.

ASSE Mercato : Robert Beric de retour à Saint-Étienne ?

Ancien buteur de l’ASSE de 2015 à 2020, Robert Beric pourrait faire son retour chez les Verts d’ici le 31 janvier. Libre depuis la fin de son aventure à Chicago Fire, l’international slovène avait proposé son retour aux dirigeants stéphanois afin de venir aider le club en vue du maintien en Ligue 1. En effet, selon des informations du journal L’Équipe, le joueur de 30 ans est attendu à Saint-Étienne en fin de mercato hivernal.

Auteur de 34 buts en 105 matches toutes compétitions confondues lors de son premier passage à Sainté, Robert Beric revient non pas dans la peau d’un titulaire, mais pour être la doublure de Wahbi Khazri et d'un autre numéro 9 que l'ASSE tente de recruter d’ici la fin du mercato. Toujours selon la même source, Pascal Dupraz vise Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Serhou Guirassy (Rennes) ou Vedat Muriqi (Lazio Rome).