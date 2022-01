PSG : Gros coup dur de dernière minute avant la réception de Reims

Publié par JEAN-LUC D le 23 janvier 2022 à 13:24

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Reims, ce dimanche, à 20h45. Et le groupe de Mauricio Pochettino vient de tomber.

PSG-Reims : le groupe de Pochettino sans Donnarumma

Coup dur pour le Paris Saint-Germain. À quelques heures de la rencontre de la 22e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, Mauricio Pochettino a communiqué son groupe pour affronter le Stade de Reims ce dimanche soir, à 20h45. Et l’entraîneur de l’équipe parisienne va devoir composer avec un forfait de dernière minute.

En effet, si Keylor Navas, de retour après avoir été touché par le Covid-19, est disponible pour ce match, le gardien italien Gianluigi Donnarumma ne sera pas de la partie face aux Rémois. Pourtant pressenti pour débuter ce soir, le portier de 22 ans est blessé selon un communiqué publié ce dimanche par le club de la capitale.

Il a été touché à un mollet à la suite du dernier entraînement. Les buts du PSG seront gardés par Keylor Navas ce soir. Le prêt de Sergio Rico à Majorque et la blessure d'Alexandre Letellier à un mollet ouvrent la porte du groupe à Lucas Lavallée (18 ans) et Denis Franchi (19 ans). Comme attendu, les stars d'attaque Lionel Messi et Kylian Mbappé figurent bien dans le groupe convoqué pour le match de clôture de la 22e journée.

Le groupe du PSG face à Reims

Gardiens : Navas, Franchi, Lavallée

Défenseurs : Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Dagba, Kehrer, Mendes

Milieux : Verratti, Paredes, Danilo, Herrera, Draxler, Simons, Michut, Dina Ebimbe

Attaquants : Mbappé, Icardi, Di Maria, Messi

Point médical avant Reims:

– Gianluigi Donnarumma a ressenti une gêne au mollet lors du dernier entraînement. Un point sera fait dans 48h selon l’évolution.

– Juan Bernat continue son travail adapté avec le staff médical et performance dans les suites du bilan post Covid-19. Sa reprise avec le groupe est prévue la semaine prochaine.

– Alexandre Letellier poursuit ses soins pour une lésion bas grade du mollet droit. Il reprendra avec le groupe la semaine prochaine.

– Neymar Jr poursuit son entraînement individuel et ses soins à Ooredoo et doit reprendre la course en début de semaine prochaine.

– Georginio Wijnaldum poursuit ses soins à Ooredoo suite à son entorse de la cheville gauche avec lésion partielle du ligament latéral interne.