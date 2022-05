PSG Mercato : Après Rashford, le Paris SG vise un joyau anglais !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2022 à 14:30

PSG Mercato : Désireux de se renforcer lors du prochain mercato estival, le Paris SG pourrait frapper un joli coup offensif du côté de l’Angleterre.

PSG Mercato : C’est fini entre Manchester United et Jesse Lingard

Pur produit du centre de formation de Manchester United, Jesse Lingard s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain offensif de 29 ans a pris la résolution de quitter les rangs des Red Devils. Ce jeudi, la BBC et The Guardian rapportent que le nouveau manager du club mancunien, Erik ten Hag, aurait souhaité s’entretenir avec l'international anglais sur son avenir, mais le natif de Warrington aurait fait comprendre à l’entraîneur néerlandais qu’il n’était pas intéressé. En parallèle, Louie Scott, le frère de l’ancien ailier de West Ham, a annoncé la couleur pour l’avenir Lingard en reprochant à Manchester United de n’avoir pas organisé de cérémonie d’hommage pour lui lors de la dernière rencontre de la saison à Old Trafford, lundi soir contre Brentford.

« 20 ans de sueur et de larmes de sang, quatre trophées nationaux, trois buts en finale de coupe, pas même un adieu. Pas étonnant que ce soit la Ligue Europa Conférence l'année prochaine », a déclaré Scott sur les réseaux sociaux. Libre à l’issue de la saison, Jesse Lingard s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière et cela pourrait le conduire au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Leonardo à la lutte pour Jesse Lingard

Déjà lié au Paris Saint-Germain lors des derniers mercato, Jesse Lingard pourrait finalement débarquer gratuitement dans la capitale cet été. Dans son édition du jour, le tabloïd britannique The Time indique que Leonardo fait partie de ceux qui se sont déjà positionnés pour récupérer le coéquipier de Paul Pogba au terme de la saison. Le directeur sportif du PSG devra toutefois s’attendre à une rude bataille sur ce dossier puisque des clubs anglais et italiens seraient également intéressés par les services de l'attaquant britannique.

« Newcastle United, l’AC Milan, la Juventus et le Paris Saint-Germain ont tous manifesté leur intérêt pour la signature de Jesse Lingard, qui quitte Manchester United après avoir été frustré par son manque de temps de jeu. Des sources proches de Lingard ont indiqué qu’il était inutile qu’Erik ten Hag, le nouveau manager de United, tente de persuader l’international anglais de 29 ans de rester à Old Trafford. Les négociations avec deux des quatre clubs seraient à un stade avancé », explique le média anglais. Reste maintenant à savoir si le Paris SG parviendra à concrétiser ce joli coup offensif.