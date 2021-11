PSG Mercato : 11M€, Man United offre un coup en or pour cet hiver

Publié par JEAN-LUC D le 15 novembre 2021 à 07:05

Outre Paul Pogba, le PSG s’intéresse également à un autre joueur de Manchester United. Une belle affaire en perspective estimée à 11 M€.

Le PSG surveille un attaquant de Manchester United

Le Paris Saint-Germain pourrait accueillir deux joueurs de Manchester United cet hiver lors du prochain mercato hivernal ou à la fin de la saison en cours. Déjà intéressé par le renfort de Paul Pogba, le club de la capitale aimerait également attirer un autre élément des Red Devils. En effet, d’après les informations du Manchester Evening News, Leonardo surveille toujours la situation de Jesse Lingard. De retour d’un prêt réussi à West Ham, l’attaquant de 28 ans arrive au terme de son engagement avec son club formateur le 30 juin prochain.

L’international anglais n’ayant pas renouvelé son bail, les Mancuniens pourraient se résoudre à prendre une décision pour l’hiver. Le média britannique assure que les dirigeants mancuniens auraient placé Jesse Lingard sur la liste des joueurs à vendre en janvier. Une info confirmée par la chaîne sportive ESPN qui assure que le Paris SG suit de très près la situation du Warrington. Déterminé à vendre le joueur, l’actuel 6e de Premier League aurait fixé le tarif pour son transfert à venir.

PSG Mercato : le prix est fixé pour Jesse Lingard

Manchester United serait prêt à permettre à sa star de rejoindre un nouveau club pour seulement 10 millions de livres sterling, soit un peu plus de 11 millions d’euros, lors du mercato hivernal qui s’annonce. Jesse Lingard pourrait ainsi être autorisé à quitter Old Trafford pour pratiquement rien. Utilisé à seulement huit reprises cette saison, le coéquipier de Paul Pogba ne fait pas partie des premiers choix d’Ole Gunnar Solskjaer dans ses compositions d’équipe. Le joueur veut donc partir en janvier pour avoir du rythme dans les jambes et conserver surtout ses chances de jouer pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Paris Saint-Germain et Leonardo savent donc ce qui leur reste à faire.

À suivre donc...