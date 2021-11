PSG Mercato : 11M€, un coup en or se présente à Manchester United

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2021 à 23:41

Leonardo pourrait avoir une ouverture pour le PSG du côté de Manchester United lors du prochain mercato hivernal. Un énorme coup à 11M€.

Frustré, Jesse Lingard veut quitter Manchester United

Jesse Lingard au PSG en janvier ?

Avant Antonio Rüdiger de Chelsea, le Paris Saint-Germain pourrait accueillir un autre pensionnaire de Premier League durant le prochain mercato hivernal. D’après les informations de la chaîne américaine ESPN, Leonardo et Mauricio Pochettino surveillent toujours la piste menant à Jesse Lingard. D’un retour d’un prêt convaincant du côté de West Ham, l’attaquant anglais ne bénéficie pas de la confiance d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Libre le 30 juin prochain, le joueur de 28 ans a ainsi repoussé une énième proposition de prolongation de sa direction ces derniers jours.

Ne comptant pas le laisser partir gratuitement à l’issue de la saison, les Red Devils ont donc pris la résolution de le placer sur le marché en janvier. Une situation qui a alerté le PSG. Courtisan de longue date de l’international anglais, le club de la capitale française pourrait ainsi frapper un joli coup dans les semaines qui viennent. Les dirigeants de Manchester United ayant fixé un tarif résolument insignifiant pour les finances parisiennes dans ce dossier.

PSG Mercato : Le prix est fixé pour Jesse Lingard

Barré par la rude concurrence de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Jadon Sancho et Anthony Martial, Jesse Lingard va devoir aller trouver son bonheur ailleurs qu’à Manchester United. Et cela devrait intervenir durant la seconde moitié de saison. En effet, selon les informations du tabloïd britannique The Sun, le vice-champion d’Angleterre en titre est disposé à délivrer un bon de sortie à Lingard si un club pose un chèque de 11 millions d’euros sur la table des négociations en janvier.

Une somme insignifiante pour un joueur du calibre de Lingard, mais le Paris Saint-Germain n’est pas seule sur ce coup. Après avoir refusé de dépenser 30 millions d’euros pour le conserver définitivement l’été dernier, West Ham pourrait revenir à la charge pour le natif de Warrington. Outre les Hammers, plusieurs clubs prestigieux comme l'AC Milan, le FC Barcelone ou encore l'Atlético Madrid se seraient également manifestés pour accueillir le milieu de terrain offensif formé à Old Trafford.

Le PSG est donc prévenu.