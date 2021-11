PSG Mercato : Jesse Lingard, un gros indice tombe pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2021 à 19:10

En fin de contrat avec Manchester United, Jesse Lingard intéresserait le PSG. Et l’attaquant anglais aurait une préférence pour son avenir.

Jesse Lingard déterminé à quitter Manchester United

De retour d’un prêt plus que réussi à West Ham, Jesse Lingard ne va pas rester à Manchester United. N’entrant pas dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer, l’ailier de 28 ans fait partie des joueurs qui pourraient se réjouir du licenciement de l’entraîneur norvégien le dimanche dernier, mais il n’en est absolument rien. En effet, d’après les informations du tabloïd britannique Daily Mail, l’international anglais n’a pas changé d’avis et souhaite toujours partir.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Jesse Lingard n’envisage pas de renouveler son engagement en faveur de son club formateur compte tenu de son statut et du très faible de temps de jeu qui lui ait réservé. Lié au FC Barcelone en vue du mercato hivernal, le coéquipier de Paul Pogba intéresse également le Paris Saint-Germain, West Ham et Newcastle United, mais il a déjà sa petite idée sur sa prochaine destination.

PSG Mercato : Jesse Lingard prêt à snober le Paris SG ?

Au-delà de son faible temps de jeu, Jesse Lingard est aussi en froid avec sa direction qui lui reproche d’avoir refusé de prolonger son bail avec un salaire inférieur à celui qu’il touche actuellement. C’est dire que l’histoire d’amour entre le natif de Warrington et les Red Devils tirent allègrement vers sa fin.

Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, le Daily Telegraph assure que Jesse Lingard aimerait quitter Manchester United et la Premier League l'été prochain afin de rejoindre un championnat étranger, et la Serie A aurait ses faveurs en priorité. Après Paul Pogba, le Paris SG aimerait donc tenter d’attirer un autre élément de Manchester United à la fin de la saison en cours. Leonardo devra se montrer très convaincant pour y parvenir.

Affaire à suivre donc…