OGC Nice : Man United, une aubaine à venir pour Galtier

Publié par Thomas G. le 04 février 2022 à 13:44

En fin de contrat avec Man United, Jesse Lingard est en conflit avec son club. Une aubaine pour l' OGC Nice qui l'a placé dans sa short-list.

OGC Nice Mercato : Jesse Lingard en remet une couche

Le club de Manchester United est sous le feu des projecteurs en ce moment. Les polémiques et les scandales se succèdent à Manchester. Dernier en date, le cas Mason Greenwood qui a été écarté par United. Aujourd’hui, une nouvelle polémique prend de l'ampleur chez les Red Devils par le biais d’un tweet de Jesse Lingard. L’international anglais de 29 ans avait des velléités de départ cet hiver, mais a été bloqué par son club durant le mercato. Manchester a décidé de garder le joueur à cause de l'affaire Greenwood. Le joueur furieux de l’attitude des dirigeants à son égard a fait éclater au grand jour une indiscrétion faite par son club formateur.

En effet, les Mancuniens ont poussé l’ancien joueur de West Ham à prendre des vacances pour sa santé mentale. Réponse catégorique du joueur qui se sent bien et prêt à jouer. Le point de non-retour semble être atteint entre Lingard et Manchester surtout qu’il n’a pas la confiance du nouvel entraîneur Ralf Rangnick

Lingard bientôt à l'OGC Nice ?

L’international aux 32 sélections était courtisé cet hiver par deux clubs, Newcastle avec ses nouveaux propriétaires saoudiens et l’OGC Nice. Les contacts se poursuivent entre les différentes parties, car Lingard est en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. Ainsi, on pourrait voir débarquer l’ailier virevoltant du côté de l’Allianz Riviera dans les prochains mois.

L’éventuelle qualification des Aiglons pèserait lourd dans la balance dans l’optique où Newcastle lui offrirait de garanties financières, nettement supérieures à Nice. En plus de l’argument sportif, le club entraîné par Christophe Galtier a aussi en sa faveur le charme de la ville de Nice qui en comparaison avec la ville de Newcastle est bien plus attrayante. Sous la houlette de Christophe Galtier et Jean-Pierre Rivière, les Niçois préparent déjà la saison prochaine, la piste Andrea Belotti a aussi été évoquée. Des pistes principalement offensives pour pallier au départ possible de Kasper Dolberg.