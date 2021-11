PSG Mercato : Succession Mbappé, ça se précise pour Dusan Vlahovic

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 07:03

Le PSG s’intéresse à Dusan Vlahovic, attaquant de la Fiorentina, en vue de la succession de Kylian Mbappé. Et l’affaire prend de l’ampleur.

Le PSG s’intéresse bien à Dusan Vlahovic

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Obligeant ainsi le club de la capitale à recruter du lourd en vue de sa probable succession. Si les noms de Mohamed Salah (Liverpool) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) ont été associés au PSG durant le dernier mercato estival, le grand favori de Nasser Al-Khelaïfi pour le poste se nomme Erling Haaland.

Malgré un contrat courant jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, l’international norvégien de 21 ans dispose d’un bon de sortie fixé entre 75 et 90 millions d’euros pour le prochain mercato estival. Bien qu’intéressé, le Paris Saint-Germain n’apprécie que très peu les agissements et la surenchère de l’agent de l’avant-centre du BVB, Mino Raiola.

Selon la presse espagnole, le club parisien a donc pris la résolution de mettre ce dossier de côté pour se concentrer désormais sur la piste menant à Dusan Vlahovic. D’après le quotidien italien Il Corriere della Sera, le vice-champion de France en titre fait effectivement partie des clubs fortunés qui sont prêts à casser leur tirelire afin de s’attacher les services de Vlahovic.

PSG Mercato : Vlahovic répond aux rumeurs de transfert

Arrivé en 2018 en provenance du Partizan Belgrade, Dusan Vlahovic est lié à la Fiorentina jusqu’au 30 juin 2023. Approché par sa direction pour prolonger, le joueur de 21 ans a répondu par la négative. Le natif de Belgrade va donc être vendu l’été prochain pour éviter qu’il s’en aille gratuitement l’année d’après. Auteur de 10 buts en 13 matches de Serie A, le jeune buteur de la Viola intéresse le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin et bien d’autres clubs du continent. Estimé à 70 millions d’euros par ses dirigeants, Vlahovic ne pense pas encore à un transfert puisqu’il préfère rester concentré sur le terrain afin d’arracher une place européenne à l’issue de la saison.

« Nous travaillons tous et nous voulons aller en Europe, car la Fiorentina n'y a pas joué depuis de nombreuses années et je pense que ce serait un grand succès pour le club », a-t-il confié au Telegraf. Puis d’ajouter : « je me concentre sur le football, sur l'entraînement et sur l'amélioration de mes performances pour aider l'équipe. Qu'il s'agisse de buts, de passes décisives ou d'autres éléments du jeu. Le plus important est que nous gagnions, et tout ce qui se passe autour de moi ne m'intéresse pas. »

Le PSG est donc prévenu : interdiction de parler mercato avec Dusan Vlahovic avant l’été prochain.