OM Mercato : Un deal surprenant se prépare avec Aston Villa

Publié par Timothée Jean le 26 janvier 2022 à 16:35

Confronté à des soucis financiers, l’ OM envisage de céder un attaquant d’ici la fin du mercato hivernal. Aston Villa s’est positionné sur le dossier Bamba Dieng.

La fin du mercato de l'Olympique de Marseille risque d’être très mouvementée, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Les dirigeants phocéens ont déjà bouclé l’arrivée de deux nouvelles recrues cet hiver en attendant les prochaines. Mais la direction de l’ OM tente aussi de dégraisser, la DNCG ayant encadré sa masse salariale et ses indemnités de mutation.

En proie à des difficultés financières, l’ OM devrait donc se séparer de certains éléments afin de renflouer ses caisses. Boubacar Kamara, qui refuse jusqu’ici de renouveler son bail, est cité parmi les principaux candidats. Et si Alvaro Gonzalez se rapproche d’un départ cet hiver, Bamba Dieng lui aussi n’est pas certain de passer l’hiver à Marseille. Et pour cause, selon les informations de L’Équipe, la direction de l’ OM ne ferme pas la porte à son départ dans l’espoir de toucher un joli chèque sur son éventuel transfert.

Cette décision du club phocéen n’est pas passée inaperçue auprès de ses prétendants. Crystal Palace, Burnley, West Ham, ou encore Newcastle United se bousculent au portillon pour arracher sa signature. Et si aucune offre concrète n’est encore arrivée sur la table de Marseille, une nouvelle écurie anglaise risque de changer la donne. Selon les informations de La Provence, Aston Villa suit également de près le dossier Bamba Dieng avec la volonté de passer à l’offensive pour son transfert.

Un chèque de 10 millions d’euros pour Bamba Dieng

S’ils y parvenaient, les dirigeants d’Aston Villa auraient une sérieuse avance pour arracher la signature du buteur sénégalais. Car selon la même source, Bamba Dieng, actuellement au Cameroun pour disputer la CAN 2021 avec le Sénégal, pourrait se laisser séduire par le projet sportif des Villans.

De son côté, la direction de l’ OM a peut-être trouvé preneur. Le club phocéen n’attendrait que 10 millions d’euros pour céder Bamba Dieng. Mais il va falloir s'armer de patience, même si le temps presse pour la direction phocéenne. Il ne reste plus que cinq jours avant la fermeture du mercato hivernal.