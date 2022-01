PSG : Trois semaines avant le Real, grande nouvelle au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2022 à 11:13

Dans trois semaines, le Real Madrid viendra défier le PSG. Avant ce choc de Ligue des Champions, le club parisien a reçu une bonne nouvelle.

Neymar a fait son retour sur les terrains

C’est une excellente nouvelle pour Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. En effet, le club de la capitale a annoncé le retour sur les pelouses de Neymar. Par le biais d’un communiqué médical publié sur son site officiel, le leader du championnat français a notamment indiqué que le milieu de terrain offensif de 29 ans « a repris la course aujourd’hui et débute la phase de reconditionnement sur le terrain ».

À l’écart des terrains depuis le 28 novembre et une victoire face à l’AS Saint-Étienne (3-1), à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, l’international brésilien est donc sur le chemin du retour. Selon les informations du quotidien Le Parisien, Neymar a multiplié les courses à plus ou moins grande vitesse sur les terrains du Camp des Loges.

À trois semaines du choc européen face aux Merengues, le numéro 10 du PSG est ainsi engagé dans une véritable course contre la montre du côté de la capitale. Une première réponse pourrait être donnée dans la convalescence de l’ancien ailier du Barça dans les prochains.

Neymar dans le groupe du PSG pour affronter l’OGC Nice ?

Éloigné des terrains depuis deux mois, Neymar entrevoit donc le bout du tunnel. En effet, Le Parisien explique qu’en fonction des sensations que va ressentir le joueur suite à ses courses, le staff du Paris Saint-Germain pourra déterminer sa date de retour à l’entraînement collectif et ensuite à la compétition.

Toujours selon la même source, Neymar pourrait être trop court pour défier l’OGC Nice, en huitièmes de finale de la Coupe de France lundi prochain, mais Pochettino pourrait l’intégrer à son groupe pour le déplacement à l’Allianz Riviera le 6 février contre les Aiglons, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Il pourrait donc prétendre à une place contre le Real Madrid le 15 février.