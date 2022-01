OM Mercato : Grosse mise au point pour Steve Mandanda !

Publié par Timothée Jean le 28 janvier 2022 à 04:13

Relégué au rang de remplaçant à l’ OM, Steve Mandanda est poussé vers la sortie cet hiver. Son coéquipier Valentin Rongier s’est exprimé sur son cas.

OM Mercato : Valentin Rongier rassure pour Mandanda

Les temps sont durs pour Steve Mandanda à l’ Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable dans les cages de l’ OM ces dernières années, l’international tricolore a perdu ce statut cette saison. Il se contente désormais d'un rôle de remplaçant depuis l'arrivée du portier espagnol Pau Lopez, prêté pour une saison avec option d'achat par l'AS Rome.

En manque de temps de jeu, Steve Mandanda est alors poussé vers la porte de porte de sortie, où plusieurs clubs se bousculent pour l’attirer. L’OGC Nice, l’ASSE, l’AS Monaco et Galatasaray seraient intéressés par ses services. Tandis que l’OM pourrait bien le céder en cas d’offre intéressante.

Ainsi, certains craignent pour l’avenir de Steve Mandanda à Marseille. Cependant, Valentin Rongier a tenu à faire une grosse mise au point sur ce dossier. Le milieu de terrain a rassuré sur l’état d’esprit du portier de 36 ans, qui reste très professionnel et déterminé à Marseille . « Steve, il amène son leadership au quotidien. Pas besoin de hausser la voix pour qu'on l'écoute. À l'entraînement, il est très concerné et fait le job comme on dit. Il est souriant », a confié Valentin Rongier en conférence de presse ce jeudi.

OM Mercato : Mandanda ne montre absolument rien

Aujourd'hui âgé de 36 ans, l'international français traverse une situation difficile à l'Olympique de Marseille. Cependant, il n’affiche pas sa déception et encore moins dans le vestiaire. C’est du moins ce qu’a révélé Valentin Rongier. « J’imagine que c'est dur parfois, mais il ne montre absolument rien », a ajouté l’ancien Nantais.

Lié à l'OM jusqu'en 2024, le portier expérimenté n’a encore rien décidé pour son avenir. Sauf énorme retournement de situation, il devrait terminer la saison à Marseille.